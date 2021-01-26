Бурятская таможня: товарооборот за 2020 год упал на 1,4 млрд долларов

Физический объем экспорта уменьшился на 75,7% и составил 226,7 тысячи тонн



Товарооборот в регионе деятельности Бурятской таможни за 2020 год снизился более чем на 1,4 миллиарда долларов США. Общий внешнеторговый оборот составил 889,3 миллиона долларов. США, в том числе экспорт – 220,2 миллиона долларов США, импорт – 669,1 миллиона долларов США. Доля экспорта составила 24,8%, импорта – 75,2%.



Физический объем экспорта товаров уменьшился на 75,7% и составил 226,7 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе таможни.



Внешнеторговые операции велись с партнерами из 55 стран мира, в том числе из двух стран СНГ (в 2019 году – из 83 стран мира, в том числе из четырех стран СНГ). Наиболее активная торговля в 2020 году велась с Китаем, на его долю пришлось 77,6% внешнеторгового оборота.



Экспортно-импортные операции осуществляли 460 хозяйствующих субъектов, в том числе 323, не зарегистрированных в налоговых органах Бурятии (в 2019 году - 812 и 593 хозяйствующих субъекта соответственно).



В товарной структуре импорта «машины, оборудование и транспортные средства» заняли 82,7% от его стоимостного объема, «продукция химической промышленности» - 12,5%.



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