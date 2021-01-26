В Улан-Удэ по факту нападения собак на ребенка работают следователи

Если на девочку напали домашние животные, их хозяев привлекут к ответственности



В Октябрьском районе Улан-Удэ, где сегодня ребенок подвергся нападению собак, работает следственно-оперативная группа. Проводятся первоначальные следственные действия, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии



Напомним, сегодня около 13:00 часов в микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ на 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой, напала стая собак. Ребенка выручил местный житель, который отогнал животных и оказал девочке помощь. С укушенными ранами головы и бедра она сейчас находится в Детской республиканской клинической больнице.



По этой информации незамедлительно на место происшествия выехали следователь отдела по расследованию особо важных дел совместно со следователем-криминалистом и инспектором отдела криминалистики Следственного управления СКР России по Бурятии. Сейчас на месте происшествия проводится необходимый комплекс первоначальных следственных действий, в рамках которых фиксируются и изымаются следы нападения, а также ведется сбор информации, направленной на установление полной картины происшествия.



В случае установления данных о нападении на ребенка бродячих собак будет принято решение о возбуждении уголовного дела, которое подлежит соединению с ранее возбужденным уголовным делом о халатности должностных лиц органов местного самоуправления в сфере регулирования численности безнадзорных животных.



В случае если на девочку напали домашние животные, будут приняты меры по установлению владельцев собак, которые подлежат привлечению к установленной ответственности.



Напомним, именно в это микрорайоне ранее от нападения собак пострадала 20-летняя девушка и 11-летний мальчик, которые сейчас лечатся в Москве.

После этих случаев власти города сообщали о целом ряде жестких мер в отношении бродячих собак и владельцев животных, отпускающих своих питомцев на самовыгул. В поселок пустили автобусы для подвоза детей в школы, также заявлялось о патрулировании улиц казаками. Однако новый случай показывает, что предпринятые властями меры результатов пока не дают. Сегодня ситуацию с бродячими собаками в Улан-Удэ рассматривает внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии.



Как сообщает Комитет городского хозяйства, на данный момент отловлено 7 собак, 3 из них с ошейниками. По словам отловщиков, собаки ухоженные, людей не боятся, в лес не убегают. Отлов будет продолжаться до наступления темноты, так как ночью сложно отслеживать собак, поиски становятся неэффективными.



Фото: buryatia.sledcom.ru







