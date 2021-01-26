В Бурятии «ТимлюйЦемент» возобновил выпуск сульфатостойкого цемента

Завод рассчитывает на реализацию крупных инфраструктурных проектов в Дальневосточном федеральном округе



ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») получило сертификат на сульфатостойкийнизкощелочной портландцемент ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ, сообщила пресс-служба холдинга «Сибирский цемент».



Специальный вид продукции применяется при строительстве опор мостов, гидротехнических сооружений – конструкций, подверженных воздействию сульфатсодержащих вод в условиях систематического попеременного замораживания и оттаивания или увлажнения и высыхания.



Ранее, в 1990-е и в начале 2000-х годов, Тимлюйский цементный завод уже изготавливал сульфатостойкий цемент и активно отгружал его для возведения крупных ответственных объектов. С 2015 года производство специального вида цемента приостановилось в связи с отсутствием спроса. Однако в октябре 2020-го компания приняла решение вновь ввести его в свою номенклатурную линейку.



Главной особенностью портландцемента ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ является низкое содержание щелочей в составе клинкера. Чтобы его обеспечить, необходим особый известняк, редко встречающийся на Таракановском месторождении. Специалисты ООО «ТимлюйЦемент» отработали более 20 скважин, прежде чем найти необходимое сырье, в дальнейшем оно складировалось на отдельном участке во избежание смешивания с высокощелочным известняком.



При производстве сульфатостойкого клинкера необходимо строго выдерживать минералогический состав, содержание трехкальциевого алюмината (С3А) не должно превышать 3,5%. Для достижения этого показателя в сырьевой шлам не добавляли золу-уноса – часто используемую при производстве других видов цемента добавку.



В результате снижения содержания оксида алюминия химический состав сырьевой смеси полностью изменился. Отобранные пробы цемента, произведенного в ноябре 2020 года, были направлены в аккредитованную лабораторию «Сибирского научно-исследовательского института цементной промышленности» в Красноярск. По ГОСТу максимальный показатель содержания щелочных оксидов не должен превышать 0,6% – результат, указанный в протоколе испытаний надзорного органа, показал лучшее значение в 0,46%. Были выдержаны все нормируемые ГОСТ 22266-2013 показатели к данному виду цемента. После подтверждения соответствия продукции необходимым требованиям предприятию выдали сертификат на портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н СС НЩ.



«Получение этого документа может открыть для нас новые возможности. В прошлом Тимлюйский цемзавод уже выпускал сульфатостойкий цемент. В частности, в 1990-е годы предприятие отгружало продукцию для строительства водных сооружений на острове Сахалин и в Петропавловске-Камчатском. Наш цемент использовался и при возведении Братской ГЭС, а также мостового перехода через реку Селенгу в Кабанском районе в 2007 году. В современных условиях рассчитываем на дальнейшее развитие Дальневосточного федерального округа, реализацию крупных инфраструктурных проектов с использованием продукции цементников. Предприятие готово выпускать и своевременно поставлять ее на строительные объекты региона», – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.



Фото: «ТимлюйЦемент»

