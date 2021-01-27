В Бурятии военкомат патался отобрать льготы у ветерана чеченской кампании

После битвы за Родину жителю республики пришлось воевать в судах





Для некоторых вся жизнь – битва. Сначала ты сражаешься за государство, а потом государство сражается против тебя. Примерно так случилось с героем этой истории, у которого военный комиссариат Бурятии пытался отобрать права на льготы как ветерана боевых действий.

Обращаясь в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, республиканский военкомат требовал признать недействительным удостоверение, выданное гражданину по имени Александр. Это удостоверение дает ему право на льготы как ветерану боевых действий.Этот документ выдан Александру довольно давно, еще в середине «нулевых». После того как несколькими годами ранее он был откомандирован в Чеченскую Республику. В Чечне, согласно документам, представленным суду, он «выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации в составе Объединенной группировки войск (сил) в военной комендатуре Чеченской Республики».После получения оспариваемого удостоверения прошло примерно 13 лет, когда Александр начал получать пенсию с учетом его статуса ветерана боевых действий. Военкомат республики уже в 2019 году начал проверку и в итоге пришел к выводу, что доплаты Александру не положены, а его удостоверение не имеет силы.«Военным комиссариатом РБ проведены мероприятия по розыску документов, послуживших основанием для выдачи удостоверения. Отсутствуют документы, подтверждающие участие в контртеррористических операциях. Нет выписок из приказов командиров воинских частей, подразделений, штабов. В результате изучения материалов личного дела пенсионера истец считает, что выданное удостоверение является недействительным, так как необходимых доказательств непосредственного его участия в боевых действиях нет», излагает суд позицию военкомата.Кроме того, представитель военкомата на суде заявила, что при первоначальном начислении пенсии надбавка за участие в боевых действиях Александру не назначалась, однако позже по неизвестным причинам ее все же начали выплачивать.Ветеран, в свою очередь, подал встречный иск, где требовал признать факт выполнения задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона и понудить военкомат продолжать оказывать меры социальной поддержки. Ведь приказы о его командировке имеются, факт нахождения в горячей точке неоспорим. Кроме того, удостоверение ему выдано правомерно, без каких-либо нарушений. Да и срок исковой давности, по его мнению, давно прошел. Ведь все эти годы военкомат никаких претензий по поводу удостоверения не предъявлял.«Ему выдано удостоверение ветерана боевых действий в соответствии с установленным порядком. Ежегодно предоставлялся дополнительный отпуск в связи с этим обстоятельством... Также просит учесть, что на протяжении 15 лет за ним государством признавался статус ветерана боевых действий. Недобросовестность в его действиях не установлена», описывает суд позицию Александра.В судебном заседании, помимо прочего, выяснилось, что военкомат ссылается на документ, который вступил в силу уже после того, как Александру выдали удостоверение ветерана. Тогда как на момент выдачи действовали немного другие правила.Так, для получения удостоверения в то время (напомним – середина «нулевых») требовались документы, подтверждающие прохождение военной службы в частях, соединениях и т. п., участие и привлечение к выполнению задач в зоне вооруженного конфликта либо вхождение в состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Чеченской Республики. Такие документы на руках у Александра имелись. Требования же принимать участие в боях, бегать под пулями и под снарядами вражеских отрядов тогда не существовало.Подтверждают документы и то, что Александр выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в горячей точке.«Таким образом, обеспечивая правопорядок на территории… ответчик имел право на получение соответствующих льгот и гарантий», пришел к выводу районный суд.Согласился судья и с доводом Александра о пропуске военкоматом срока исковой давности. В итоге решение суда было таким: исковые требования военкомата оставить без удовлетворения; встречный иск Александра удовлетворить, но частично: требование об обязании продолжить оказывать меры социальной поддержки отклонено, поскольку военкомат и так обязан это делать при наличии у военного действующего удостоверения.Однако на этом история не закончилась. Упорный военкомат подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии с аналогичными требованиями.«Оспаривая законность принятого решения, истец в апелляционной жалобе просит о его отмене. Указывает, что из личного пенсионного дела усматривается факт отсутствия необходимых доказательств непосредственного участия в боевых действиях, контртеррористических операциях, приказа о командировании в служебную командировку для комплектования ВАИ ВК ЧР для выдачи соответствующего удостоверения недостаточно. По мнению апеллянта, срок исковой давности истцом не пропущен, поскольку о нарушенном праве истцу стало известно после проведения соответствующей проверки в 2019-2020 гг.», описывает Верховный суд позицию военкомата.Впрочем, отобрать льготы у ветерана не удалось и в этот раз.«Доводы апелляционной жалобы судебная коллегия находит несостоятельными… Оснований считать выводы суда неверными по доводам жалобы судебная коллегия не усматривает», пришла к выводу «верхушка».Таким образом, военкомат дважды проиграл Александру. Попытки отобрать у военного положенные ему по закону льготы успехом не увенчались. Возникает вопрос: а к чему вообще были эти разбирательства? Неужели государство в лице республиканского военкомата решило пересмотреть свое отношение к тем, кто имел отношение к Чеченской войне? Впрочем, вряд ли дело в политике. Скорее всего, речь идет о банальной бюрократии, которая, конечно же, не обошла стороной и огромную машину под названием Вооруженные силы Российской Федерации.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»