РАН и «Швабе» построили в Бурятии комплекс оптических инструментов

Он позволит вести исследования свечения ночной атмосферы Земли с регистрацией в широком спектральном диапазоне



Российская академия наук и холдинг «Швабе» ( Ростех) в рамках реализации проекта Национального гелиогеофизического комплекса возвели в Бурятии комплекс оптических инструментов, инструменты которого позволят детально изучать процессы в мезосфере и термосфере, сообщает пресс-служба Ростеха.



Комплекс оптических инструментов построен на территории геофизической обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН рядом с поселком Торы в Бурятии. Задача объекта – исследование свечения ночной атмосферы Земли и его регистрация в широком спектральном диапазоне. Это нужно для определения структуры и динамики атмосферы, а также для создания моделей с целью предсказания поведения ее параметров на различных временных интервалах.



В состав комплекса включены инструменты нового поколения – ПЗС-камеры для астрофотографии, интерферометры Фабри – Перо, спектрографы и фотометры. Устройства позволят ученым проводить измерения относительной плотности, температуры и скорости, а также характеристик волновых процессов на высотах мезосферы и нижней термосферы.



«Гелиогеофизический комплекс РАН – масштабный проект, реализация которого полностью должна завершиться к 2030 году. Со своей стороны холдинг ведет разработку и изготовление астрономических приборов, строит всю инфраструктуру. В штатном режиме работа объекта для наблюдений вариаций параметров мезосферы и термосферы, а также исследования структуры и физики верхней атмосферы Земли начнется в следующем году», – рассказал генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.



Участие в проектировании и строительстве объекта, его оснащении научным оборудованием принял Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе».



В состав национального гелиогеофизического комплекса войдут многоволновый радиогелиограф для мониторинга солнечной активности в диапазоне частот 3–24 ГГц, мезосферно-стратосферный лидар и солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала 3 м, основной задачей которого станет исследование строения солнечной атмосферы, изучение и мониторинг солнечной активности. Для получения данных всех научных наблюдений комплекса будет создан единый центр управления.



Фото: пресс-служба ИСЗФ СО РАН

