В Бурятии увеличили штрафы за нарушение правил выгула собак

На такую меру власти пошли из-за участившихся случаев нападения на людей



На внеочередной сессии Хурала депутаты рассмотрели довольно злободневный вопрос об ужесточении ответственности для нерадивых хозяев собак и владельцев приютов для животных.



«В последнее время на территории Республики Бурятия участились случаи нападения животных на человека с причинением тяжкого вреда здоровью, в связи с чем, настоящий проект закона Республики Бурятия предусматривает увеличение размеров административных штрафов в отношении владельцев домашних животных, а также владельцев приютов для животных», - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.



О суммах, которые придется заплатить нарушителям, депутатам Хурала рассказал руководитель управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев.



- Так, за нарушения правил выгула и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте для животных, на человека будут взиматься с граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, с должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, с юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. За нарушение порядка регистрации домашних животных предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, - пояснил он.



Как указано в пояснительной записке к проекту, для расчета предлагаемых размеров административных штрафов применялась средняя стоимость лечения граждан, пострадавших от нападения домашних животных и животных без владельцев, в стационарных (275,0 тыс. руб.) и амбулаторных (6,4 тыс. руб.) условиях.



Между тем, депутаты устроили довольно бурную полемику вокруг этого вопроса. Причем, обсуждали как в целом ситуацию и законодательство в этой области, так и конкретные случаи.



- Буквально вчера ночью ко мне позвонили граждане, в том числе защитники животных. На территории ПАП-1 обнаружено 10 трупов собак с огнестрельными ранениями, - говорил, к примеру, депутат Баир Цыренов. - Неужели у нас руководство республики видит вариант решение только в штрафовании граждан и в том, чтобы заниматься живодерством?



По словам Эрдэма Сангадиева, управление в курсе этой ситуации, 9 собак и 1 щенок уже увезены в лабораторию, где будут выяснять конкретные причины случившегося.



Подняли депутаты и вопрос по строительству приютов для собак. Например, как сообщил депутат Леонтий Крассовский, собачий питомник находится на территории поселка Забайкальский, что возмущает местных жителей. Впрочем, этот вопрос разъяснил сам глава Бурятии, который также присутствовал на сессии.



- Приют из жилой зоны будет вынесен, решение принято. Размещения приютов не будет, даже там, где в перспективе может появиться жилая застройка, - сообщил Алексей Цыденов.



Кроме того, внести конкретику в вопрос отлова и содержания бродячих животных предложил депутат Игорь Бобков:



- Может быть целесообразно разработать какую-то краткосрочную программу, в которой будут указаны конкретные сроки, цели, финансирование? – говорил он. Однако его вопрос остался без конкретного ответа.



В итоге депутаты после долгих рассуждений все же приняли закон. А значит, уже скоро первые нарушители начнут пополнять бюджет Бурятии.



Фото: «Номер один»



