Добро пожаловать в реальный мир

Матрица закончилась, пора вернуться к реальной жизни. Правда, не всем

С 1 марта школы Бурятии, в которых учится более 1000 детей, переходят на очную форму обучения. А это значит, что детям придется заново привыкать общаться с учителями без микрофонов и видеосвязи.

Всего в республике 28 школ с количеством обучающихся свыше 1000 детей, из которых 22 находятся в столице республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и министру образования и науки Бурятии Баиру Жалсанову обеспечить весь комплекс профилактических мероприятий в этих школах, в том числе проверить наличие необходимого количества рециркуляторов и дезинфицирующих средств, сообщили радостную для родителей новость в правительстве Бурятии.Выгнать детвору из дома, чтобы насладиться тишиной хотя бы на несколько часов, – мечта многих родителей республики последние полгода. И теперь она исполнится.А вот реакция детей на подобные изменения может быть разной. Теперь учителя не получится «свернуть», чтобы погонять монстров в онлайн-игре или посидеть в соцсетях. Одеваться придется тоже полностью, а не только по пояс: рубашка и трусы уже неактуальны. В общем, сложностей много. Однако хочется верить, что качество образования детей в «живом» режиме заметно вырастет. По крайней мере, по сравнению с «дистанционкой».