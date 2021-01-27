В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 приближается к 30 тысячам

Республика находится на третьем месте в ДФО по доле выздоровевших от коронавируса



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 29 958. Это на 145 случаев больше, чем было во вторник, 54% (16 019) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 656 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 145 новых случаев коронавируса: 113 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 883 человека.



В стационарах получают лечение 1 009 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 757. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 33 пациента (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



Амбулаторное лечение проходят 990 пациентов с COVID-19, наблюдается 1 091 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 27303 (+198) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 719 коек, занято – 1 009, свободно – 710 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 398 человек, с нарастающим итогом – 780 113 человек.



В Бурятии на 26 января выздоровел 91% пациентов с COVID-19 сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Республика находится на третьем месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Магаданской области - 94%. На втором месте Забайкальский край, где коронавирус победили 93% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Приморском крае - 75%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 233 855 случаев заболевания коронавирусом, 88% заболевших выздоровели.



Фото: pixabay.com

