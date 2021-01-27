Больницы Бурятии получили 18 мобильных ФАП и 25 легковых автомобилей

Поступившие мобильные медицинские комплексы распределены в 18 центральных районных больниц республики





В Улан-Удэ главным врачам медицинских организаций Бурятии вручили ключи от новых мобильных медицинских комплексов и легковых автомобилей. Они закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Республике из федерального бюджета выделено 316 миллионов рублей на приобретение 36 мобильных медицинских комплексов.



Первые 18 единиц были переданы в больницы и поликлиники осенью прошлого года. Вчера еще 18 мобильных комплексов отправились в центральные районные больницы, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Также во исполнение программы развития первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина с начала этого года, республика получила первые 25 легковых автомобилей. Всего по этой программе в Бурятию поступят 85 легковых машин для медиков.



С целью повышения доступности медицинской помощи для сельского населения регионов президентом России поручено начать опережающую поставку части автотранспорта, предусмотренного к закупу в 2021 году. В рамках этого поручения в Бурятии получено пять автомобилей «УАЗ Патриот», пять автомобилей «Лада-Гранта», 15 автомобилей «Нива». Закупленные автомобили распределены между центральными районными больницами. Машины будут использоваться для доставки медицинских работников до домов пациентов, доставки больных до больниц, а также перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.



Передвижные медицинские комплексы получили название «мобильный ФАП», так как они оснащены необходимым набором медицинского оборудования. Они снабжены автономным электрогенератором, системой водоснабжения с электроподогревом, системой вентиляции, кондиционирования и отопления, а также системой противопожарной защиты.



В составе медицинского оборудования передвижного ФАП имеется укладка для экстренного восстановления функции дыхательной системы, дефибриллятор, пульсоксиметр, гинекологическое кресло, анализаторы для исследования мочи, крови, а также оборудование для диагностики и оценки основных функций организма: электрокардиограф, тонометр, пульсоксиметр, спирометр.



«Мобильные ФАПы необходимы для оказания первичной медико-санитарной помощи там, где еще нет стационарных, и в них возможно проведение обследований, диагностики, организации вакцинации на предприятиях и оказания медицинской помощи в отдаленных селах. От имени всех медиков хочу поблагодарить правительство России и главу республики за внимание, которое оказывается нашей отрасли. В этом году также ожидаем значительное обновление автопарка в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в начале года. В целом, в 2021 году предусмотрена закупка 85 легковых автомобилей на общую сумму 62 миллиона рублей. До конца января поступят еще 11 автомобилей», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Поступившие мобильные медицинские комплексы распределены в 18 центральных районных больниц Бурятии для оказания медицинской помощи сельскому населению.



Фото: egov-buryatia.ru

