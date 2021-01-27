В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Николая Петрова

Последний ремонт на этой автомагистрали проводился несколько десятков лет назад



В этом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют одну из самых высокозагруженных дорог - участок улицы им. Николая Петрова. Его общая протяженность составляет 1,9 км, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Процедура торгов уже завершена - ремонт участка будет проводить подрядная организация ООО «СКМ Строй». С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам.



На ремонт выделено около 31 миллиона рублей. Срок завершения всех работ до 1 сентября. Сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. Последний ремонт на ней проводился несколько десятков лет назад.



Во время работ специалисты перенесут несколько остановок, согласно требованиям дорожных нормативов: остановку у ТЦ «Абсолют» и остановку «Николая Петрова».



«Существующие остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований. Их перенесут на требуемое расстояние», - пояснил начальник Управления дорожного строительства Павел Малых.



Благодаря ремонту на этой дороге прекратится затопление из-за скапливания ливневых вод в период дождей. В настоящее время старая ливневая канализация не справляется с отводом вод.



«Подрядчик выполнит работы по ликвидации мест скопления ливневых вод. Он изменит уклон дороги, благодаря чему вода перестанет скапливаться», - отметил Павел Малых.



Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. Нацпроект разработан минтрансом РФ для исполнения положений указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В этом году на обновление дорог общей протяженностью 30 км выделено 700 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

