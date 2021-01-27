В Бурятии режим антиковидных ограничений продлили еще на месяц

Проведение массовых мероприятий и работа ночных клубов остаются под запретом
В Бурятии до 28 февраля включительно продлен режим ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса. Соответствующий указ глава Бурятии Алексей Цыденов подписал по итогам решений республиканского оперативного штаба, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В отношении организаций и предприятий сняты требования о переводе 30% сотрудников на дистанционную форму работы, а также о переходе на гибкий график работы.
До особого распоряжения запрещено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением случаев, установленных указом. Так, театры, кинотеатры, дома культуры работают при загрузке зрительных залов не более 50%.
Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий. Исключение составляют мероприятия, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом. Общепит также работает до 23:00. Допускается рассадка за одним столом не более четырех посетителей, без учета детей.
До 28 февраля включительно приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов.
Фото: «Номер один»
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