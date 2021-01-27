В Бурятии режим антиковидных ограничений продлили еще на месяц

Проведение массовых мероприятий и работа ночных клубов остаются под запретом





В Бурятии до 28 февраля включительно продлен режим ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса. Соответствующий указ глава Бурятии Алексей Цыденов подписал по итогам решений республиканского оперативного штаба, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.







Жителям Бурятии, имеющим хронические заболевания, которые сопряжены с опасностью тяжелого течения коронавируса, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. Также режим самоизоляции рекомендован людям в возрасте 65 лет и старше, им будет оплачен больничный.В отношении организаций и предприятий сняты требования о переводе 30% сотрудников на дистанционную форму работы, а также о переходе на гибкий график работы.До особого распоряжения запрещено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением случаев, установленных указом. Так, театры, кинотеатры, дома культуры работают при загрузке зрительных залов не более 50%.Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий. Исключение составляют мероприятия, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом. Общепит также работает до 23:00. Допускается рассадка за одним столом не более четырех посетителей, без учета детей.До 28 февраля включительно приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов.Фото: «Номер один»