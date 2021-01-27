Власти Улан-Удэ открыли в Забайкальском оперативный штаб

Он будет принимать жалобы жителей на безнадзорных животных



26 января на встрече с жителями поселка Забайкальский заместитель мэра Улан-Удэ - председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев предложил открыть временный оперативный штаб в доме культуре «Забайкальский», который находится в центре поселка. Штаб будет оперативно принимать все обращения жителей о нахождении безнадзорных животных и сразу же направлять на эти адреса дежурные бригады по отлову.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня утром Сергей Гашев и представители администрации Октябрьского района на месте отрегулировали вопросы по началу работы штаба. Сегодня в штабе начал работать сотрудник Комитета городского хозяйства, который принимает обращения лично и по телефону 29-01-30, а также ведет постоянный мониторинг обращений в чатах и мессенджерах, где созданы специальные группы. Штаб будет работать с 9 до 18 часов, но сообщения можно оставлять в группах круглосуточно.

Также сегодня на утреннем совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил главе Октябрьского района Андрею Сухорукову взять персональную ответственность за поселок Забайкальский и направить все силы и средства на решение проблемы.



Вчера сразу же после



«С момента первого нападения в декабре 2020 года администрация города приняла ряд первоочередных мер: ежедневно вместе с полицией проводился подворовый обход и работали дежурные бригады по отлову. На сегодня в мкр. Забайкальский отловлено 185 безнадзорных животных. После нападения 12 января на 11-летнего мальчика был организован подвоз детей по четырем маршрутам, детей до школы начали сопровождать дружинники. Решается вопрос о переносе собачьего приюта «Надежда» на окраины вдаль от жилых массивов. Как показывается статистика рейдов и обходов, большинство безнадзорных животных являются домашними и находятся на самовыгуле», - заявили в пресс-службе мэрии.



Напомним, вчера на сессии Хурала Бурятии принят закон



Фото: мэрия Улан-Удэ Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня утром Сергей Гашев и представители администрации Октябрьского района на месте отрегулировали вопросы по началу работы штаба. Сегодня в штабе начал работать сотрудник Комитета городского хозяйства, который принимает обращения лично и по телефону 29-01-30, а также ведет постоянный мониторинг обращений в чатах и мессенджерах, где созданы специальные группы. Штаб будет работать с 9 до 18 часов, но сообщения можно оставлять в группах круглосуточно.Также сегодня на утреннем совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил главе Октябрьского района Андрею Сухорукову взять персональную ответственность за поселок Забайкальский и направить все силы и средства на решение проблемы.Вчера сразу же после нападения собак на 9-летнюю девочку в поселок Забайкальский прибыли специалисты МБУ «Городское лесничество» с квадрокоптером, оснащенным тепловизором. Был обследован весь периметр «Первого поля», обнаружена одна собака, которую отловили. По результатам осмотра собак в лесу не выявлено, также лесники пешком обследовали весь окружающий лес и не нашли следов собак.«С момента первого нападения в декабре 2020 года администрация города приняла ряд первоочередных мер: ежедневно вместе с полицией проводился подворовый обход и работали дежурные бригады по отлову. На сегодня в мкр. Забайкальский отловлено 185 безнадзорных животных. После нападения 12 января на 11-летнего мальчика был организован подвоз детей по четырем маршрутам, детей до школы начали сопровождать дружинники. Решается вопрос о переносе собачьего приюта «Надежда» на окраины вдаль от жилых массивов. Как показывается статистика рейдов и обходов, большинство безнадзорных животных являются домашними и находятся на самовыгуле», - заявили в пресс-службе мэрии.Напомним, вчера на сессии Хурала Бурятии принят закон об увеличении штрафов за нарушение правил самовыгула и регистрации домашних животных. Теперь, если безнадзорная домашняя собака будет обнаружена городскими властями на улице, то хозяин будет обязан оплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, ранее штраф составлял от 500 до 1 тысячи рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ