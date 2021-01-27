В Бурятии задержали дачного вора, распилившего чужую теплицу

Он похитил 1,5 тонны металла, привлекая к его вывозу своих знакомых



В Бурятии в отдел полиции по Иволгинскому району поступило заявление о краже металла от 54-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал, что приехал проверить сохранность своего имущества на дачном участке в селе Сотниково и обнаружил, что неизвестным сваркой частично распилен и похищен металлический каркас теплицы площадью 500 квадратных метров. Ущерб оценен в 75 тысяч рублей.



Полицейские в ходе проверки точки скупки металла в Улан-Удэ, в районе Левого берега, обнаружили металлические уголки весом около 1,5 тонны, на которые была разрезана металлоконструкция. Сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, сдавшего металл, а затем и самого подозреваемого в краже – 37-летнего жителя села Гурульба. Он задержан, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Выяснилось, что злоумышленник днем частично распилил каркас теплицы, затем привлек для погрузки уголков знакомых. Вечером на грузовике одного из них похищенное было вывезено и по документам владельца транспорта сдано в пункт приема металла

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Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.



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