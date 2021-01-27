Монголия привьётся от COVID-19 западными вакцинами

Ранее страна проявляла заинтересованность закупками вакцины в Индии
Монголия согласовала с Международной ассоциацией развития (МАР) вопрос вакцинации населения от коронавируса путем получения дополнительного льготного кредита в размере 50,7 миллионов долларов в рамках проекта профилактики, реагирования и обеспечения готовности к COVID-19 в cтране. Об этом на заседании постоянного комитета Великого Государственного Хурала по экономике заявил врио министра финансов Ч.Хурэлбаатар, сообщает МОНЦАМЭ.
Согласно проекту вакцинации, будут приняты комплексные меры по расширению и укреплению инфраструктуры и подготовке необходимого для обеспечения холодовой цепи оборудования, включая закупку, транспортировку, хранение, обеспечение безопасности и доставку вакцин по всей стране, чтобы привить 60% населения.
«Вакцина от коронавируса сама по себе является новым типом препарата для иммунизации. Поэтому в общей сложности 8000 врачей и медицинских работников будут охвачены обучением и подготовкой к прививке, постинфекционным осложнениям, оценке уровня охвата населения иммунизацией, мониторингу и поддержке граждан», - рассказал Ч.Хурэлбаатар.
Он также подчеркнул, что процентная ставка по остатку использованного кредита составляет 1,25 процента годовых, комиссия за обслуживание кредита – 0,75 процента, а комиссия за выдачу гарантии – 0,5 процента.
«В первую очередь страна обеспечила подготовку к приобретению вакцины Pfizer (США/Германия), Moderna (США) и Аstra Zeneca (Великобритания). По плану проведения массовой вакцинации населения 19 миллионов долларов будут потрачены на закупку вакцин, 13 миллионов на перевооружение оборудования холодовой цепи, 7 миллионов на обучение медработников и 1,5 миллиона на меры расширения, улучшения и укрепления инфраструктуры единого центра хранения вакцин», - рассказал он в своей презентации.
Как сообщал «Номер один», ранее Монголия выражала заинтересованность в получении вакцины от коронавируса индийского производства. Информации о подобных переговорах с Россией не было.
Фото: pixabay.com
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