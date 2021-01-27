В Бурятии электросети защитят от птиц

Специальные приспособления защитят и самих пернатых от ударов током





В этом году в Бурятии планируется установить дополнительные птицезащитные средства на линиях электропередач. Это особенно важно для защиты жизни охраняемых редких птиц, входящих в Красную книгу.

ЛЭП проходят по всей территории республики, в том числе по заказникам, заповедникам и местам перелетов пернатых, и привлекают их внимание.«Это и защита птиц от того, чтобы они не погибали, сев на провод, и защита линий от отключений из-за коротких замыканий. Птицы большие, с большим размахом крыла, поэтому случаются междуфазные короткие замыкания. В этом году в Заиграевском и Еравнинском районах планируем установить на линиях 110 киловольт около 360 таких устройств», - сообщили в «Бурятэнерго».Речь идет об основных магистральных линиях, которые проходят через эти районы в соседние. Если случается отключение, от него страдает очень много потребителей.Суть зашиты в том, что при попытке птицы сесть на провод устройство начинает вибрировать, что вынуждает пернатых улетать.Фото: pixabay.com