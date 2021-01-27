Депутат Хурала Бурятии: крупные собаки должны быть приравнены к оружию

Виктор Мальцев жестко высказался по решению «собачьего вопроса» в Улан-Удэ





26 января в Улан-Удэ на сходе жителей поселка Забайкальск, где не прекращаются нападения безнадзорных собак на местных жителей, выступил депутат Хурала Бурятии Виктор Мальцев, который также является профессиональным кинологом. Приводим его речь полностью:

- Обязанность исполнительной власти - обеспечить безопасность граждан проживающих на территории всеми доступными методами. Если дело касается конкретно отношений людей и собак, то говорю сейчас как профессиональный кинолог, как инструктор служебного собаководства пограничных войск КГБ СССР, в 1978 году закончивший спецшколу погранвойск в Душанбе.В цивилизованных странах мира, чтобы хозяин имел право выгула собаки на улице, должно быть соблюдено пять условий - хозяин, поводок, ошейник, намордник и средства уборки нечистот за собаками. Например, в Англии и Швеции, если одно из этих условий не выполняется, то любой полисмен имеет право уничтожить собаку.Если собака находится в ошейнике, то на нем обязательно должны быть ярлык или бирка с кличкой и адресом проживания. Собака задерживается, содержится в приюте до установления хозяина, но на определенный срок. Если хозяин объявляется, то он платит за ее содержание в приюте. Если нет, то собака умерщвляется.Все хозяева собак, владеющие овчарками любого типа - восточно-европейскими, немецкими, шотландскими, а также сторожевые собаки - алабаи, кавказцы, бойцовые собаки (начиная от бультерьера и заканчивая ризеншнауцерами) должны однозначно проходить спецобучение. Такие собаки должны быть приравнены к огнестрельному оружию.Владелец крупных пород собак должен пройти психиатрическое обследование. Чтобы понимать, а может ли он вообще владеть этой собакой? Также обязательная регистрация, и ответственность по аналогии с огнестрельным оружием. По-другому порядок не навести.Есть два варианта. Первое: домашняя собака, у которой есть хозяин. Второе: находящаяся на улице безнадзорная собака - это дикая собака. Дикие собаки однозначно должны уничтожаться. По-другому никак.Содержать собак в приютах и тратить на них деньги, в то время когда мы не можем найти деньги на детей, пенсионеров и инвалидов, считаю бесчеловечным по отношению к людям. Завтра обязательно буду в комитете Народного Хурала и оставлю все свои предложения.Фото: russianstock.ru