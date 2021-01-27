Покоривший соцсети Бурятии пенсионер оказался жителем Забайкалья

Мужчина залил каток на собственном участке и стал кумиром пользователей





В интернет-пространстве Бурятии недавно появился видеоролик, на котором пожилой мужчина рассекает на коньках по собственному маленькому катку в огороде. В паблике «Весь Улан-Удэ» видео набрало более 57 тысяч просмотров. Пользователи просили авторов указать местоположение участка, чтобы попросить разрешения покататься у находчивого пенсионера, предполагая, что он живет в Бурятии.











Однако оказалось, что герой видео – житель села Сахюрта в Забайкальском крае. О пенсионере по имени Дамба Жамбалов рассказали в сообществе «Твой Дальний Восток». При этом о видеоролике мужчина узнал только после публикации в социальных сетях.– Я не знаю, кто выложил ролик. Дети потом показали, объяснили, почитал комментарии. Писали: «Молодец, что ведет здоровый образ жизни». Приятно, конечно. Мы же с детства привыкли кататься, играть на улице, на природе. Снежки, лыжи, сани, коньки: вот так развлекались в детстве. Сейчас молодежь больше дома сидит в интернете, – рассказывает Дамба Жамбалов.В свои 60 лет Дамба ведет активный образ жизни: зимой уже восьмой год заливает каток, на котором катаются его внуки и все односельчане, а летом на этом же огороде выращивает овощи.– Выращиваем морковь, свеклу, лук, перцы, а также арбузы, дыни: все для себя и родных. Лишнее продаем или раздаем, – скромно отметил забайкалец.Как рассказала его супруга Соелма Жамбалова, в одно время семья проводила праздник арбуза – раздавала плоды соседским ребятишкам. В этом сезоне раздавали всем ветеранам капусту.– Деревня у нас большая, чтобы никого не обидеть, мы обратились в администрацию села, и по списку раздавали: больше 30 человек, получилось, ну в основном бабушки. Они знают, что такое труд, все удивлялись, что бесплатно: столько хороших слов нам сказали, благодарили. По-бурятски есть такое понятие «буин хуряана», но это же нам благо, когда люди хорошо думают, – рассказала жена Дамбы Цынгеевича Соелма Жамбалова.Кроме того, доброжелательная семья радует односельчан видеороликами в Интернете. Супруги снимают видео о своей жизни и монтируют под любимые бурятские песни.Фото и видео: паблик «Весь Улан-Удэ»