Николай Валуев об искусанной собаками улан-удэнке: «Ее ели заживо»



От ран девушки оказались в шоке и московские врачи



Как уже



– За 30 лет многое приходилось повидать, но вот травмы, которые получила эта девочка… Эта жестокость – именно отношение животного к человеку – поражает. Очень тяжелые травмы и ранения, – признается медик во время разговора с Николаем Валуевым.



На разговор с депутатом врач пришел почти сразу после операции.



– Эта история, где пострадали девушка и ребенок в Бурятии – именно об этом идет речь. У нее практически нет лица. Это, действительно, не просто рваные, которые случаются после укусов собак. Характер повреждений говорит о том, что человека не просто рвали, а рвали с целью съесть. Ели заживо, – высказался Николай Валуев.



Как отметил Валуев, к сожалению, подобные случаи происходят по всей стране. В пример политик привел Брянскую область, где он на данный момент работает. Кроме того, Валуев завел разговор и о втором пострадавшем – 11-летнем улан-удэнце, который также находится сейчас в Москве на лечении.



– Кстати, ребенок, сейчас находится в другой клинике. Речь идет о спасении конечностей, потому что собаки нанесли столь глубокие раны – они перегрызли основные сосуды на ногах, перегрызли нервы, поэтому стоит вопрос, будет ли мальчик вообще ходить, – отметил он.



Как пишут родственники на странице девушки, после операции Татьяна находится в стабильном состоянии, на обезболивающих препаратах. Также они сообщили, что нашлись добровольные переводчики – ранее близкие девушки просили помощи у улан-удэнцев для обращений в зарубежные клиники.







Фото: скриншот видео

Как уже сообщал «Номер один», 25 января искусанную собаками 20-летнюю улан-удэнку Татьяну Лоскутникову навестил в больнице известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Депутат принес Татьяне гостинцы – цветы и фрукты, поговорил с ее родственниками, но встретиться с Татьяной лично ему не удалось, так как в этот момент девушке проводили операцию. На странице в Инстаграм, посвященной Тане, появился видеоролик, на котором Валуев рассуждает о травмах девушки вместе с одним из врачей, делавшим операцию.– За 30 лет многое приходилось повидать, но вот травмы, которые получила эта девочка… Эта жестокость – именно отношение животного к человеку – поражает. Очень тяжелые травмы и ранения, – признается медик во время разговора с Николаем Валуевым.На разговор с депутатом врач пришел почти сразу после операции.– Эта история, где пострадали девушка и ребенок в Бурятии – именно об этом идет речь. У нее практически нет лица. Это, действительно, не просто рваные, которые случаются после укусов собак. Характер повреждений говорит о том, что человека не просто рвали, а рвали с целью съесть. Ели заживо, – высказался Николай Валуев.Как отметил Валуев, к сожалению, подобные случаи происходят по всей стране. В пример политик привел Брянскую область, где он на данный момент работает. Кроме того, Валуев завел разговор и о втором пострадавшем – 11-летнем улан-удэнце, который также находится сейчас в Москве на лечении.– Кстати, ребенок, сейчас находится в другой клинике. Речь идет о спасении конечностей, потому что собаки нанесли столь глубокие раны – они перегрызли основные сосуды на ногах, перегрызли нервы, поэтому стоит вопрос, будет ли мальчик вообще ходить, – отметил он.Как пишут родственники на странице девушки, после операции Татьяна находится в стабильном состоянии, на обезболивающих препаратах. Также они сообщили, что нашлись добровольные переводчики – ранее близкие девушки просили помощи у улан-удэнцев для обращений в зарубежные клиники. Напомним , страшная история случилась в Улан-Удэ в конце декабря 2020 года – на 20-летнюю девушку напала стая собак, в крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, а затем транспортировали в московскую клинику. Кроме того, в январе текущего года в том же поселке Забайкальский от бродячей своры пострадал 11-летний ребенок. А вчера, опять там же, стая набросилась на 9-летнюю девочку . К счастью, ее спас прохожий, с многочисленными ранами головы и плеч она была доставлена в больницу.Фото: скриншот видео