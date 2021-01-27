В Бурятии планируют активизировать ремонт автодороги вдоль БАМа

Возможности финансирования реконструкции автодороги Даван – Таксимо рассмотрят в правительстве республики



В Бурятии хотят увеличить финансирование на строительство и реконструкцию дорог и мостов по направлению Даван –Таксимо. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Евгений Луковников, выступая накануне на внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии.



«Протяженность региональной автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Даван, Северобайкальск, Новый Уоян и Таксимо более 450 километров, из них более 350 километров – это переходной тип покрытия. Несмотря на то, что в этом году планируются продолжить мероприятия по реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», этих мер недостаточно, нужно наращивать объемы», – цитирует вице-премьера пресс-служба минтранса Бурятии.



Напомним, сейчас состояние региональной дороги в Северо-Байкальском и Муйском районах не отвечает нормативным требованиям, на большой протяженности покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, что влияет на безопасность движения транспорта.



«Ремонт на этом участке дороги не проводили со времен завершения строительства БАМа. Реконструкцию начали только в 2012 году - отремонтировали мост на 161-м километре. С 2012 по 2020 год по этому направлению отремонтировали и построили в общей сложности 14 капитальных мостовых сооружений, на 54 мостах произведен ремонт (общее количество мостовых сооружений составляет 84), отремонтировано 53 километра дорог (из 470 километров. На это выделено более 1 миллиарда рублей», - рассказал Игорь Петров, и.о. руководителя «Бурятрегионавтодора».



В 2021 году планируется провести подготовительные работы к капитальному ремонту по направлениям Северобайкальск- Даван (3-13-й километры) и Северобайкальск-Новый Уоян –Таксимо (74-104-й километры). А также - к строительству мостового перехода через реку Муякан на автомобильной дороге Северобайкальск-Новый Уоян –Таксимо. Ориентировочная стоимость объектов составит 2,1 миллиарда рублей.



Вопрос об увеличении финансирования на строительство и реконструкцию региональных дорог по направлению Даван – Таксимо рассмотрят отдельно на совещании в правительстве Бурятии, отметили в минтрансе.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

