Жителей Бурятии предупредили о 48-градусных морозах

В Улан-Удэ ночью прогнозируется минус 33-35





Сегодня МЧС Бурятии через смс-рассылку предупредило жителей республики о наступающих сильных морозах.

«28 января по республике ожидается усиление морозов до 48 градусов, местами небольшой снег. Телефон спасения 101», говориться в сообщении.По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня ночью по республике температура воздуха опуститься до минус 33-38, местами до 43-48, по Прибайкалью, юго-западу и югу - до минус 25-30. Завтра днем температура составит минус 21-26, местами 14-19, по северу местами 29-34 мороза.В Улан-Удэ ночью прогнозируется минус 33-35, завтра днем 21-23 градуса мороза.Фото: pixabay.com