В Улан-Удэ закрыт опийный наркопритон

Его 57-летний организатор задержан сотрудниками МВД



В Улан-Удэ сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 57-летнего улан-удэнца, подозреваемого в организации наркопритона.



В момент задержания в его квартире находился 40-летний ранее не судимый горожанин, вместе с которым хозяин употреблял приготовленный ими ацетилированный опий. Полицейскими изъят шприц с наркотическим средством массой 0,021 грамма, сообщили в пресс-службе министерства.



Кроме того, в жилище правоохранителями обнаружен принадлежащий владельцу квартиры сверток с гашишным маслом весом более 3,5 грамма, посуда для его изготовления и пустые бутылки из-под растворителя. Установлено, что подозреваемый предоставлял свое жилище знакомым для систематического потребления наркотиков опийной группы с сентября прошлого года. Сотрудниками наркоконтроля, помимо хозяина квартиры и его 40-летнего приятеля, установлены еще трое наркопотребителей. Все они привлечены к административной ответственности за употребление запрещенных веществ.



Кроме того, за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело и еще одно за незаконные изготовление и хранение гашишного масла. Отметим, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Нигде не работает, проживает один. Следствие продолжается.



Фото: МВД по Бурятии

