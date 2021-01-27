Депутат горсовета Улан-Удэ поделился опытом в отпугивании собак

Сергей Бурдиков составил целый список средств, которые могут защитить от животных



На своей странице в Facebook депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков сообщил, что в последнее время его часто спрашивают о том, как защититься от бродячих собак. В связи с этим он решил опубликовать небольшой перечень действенных средств.



– Сразу скажу, что все средства имеют ограниченную эффективность – собаки в состоянии агрессии могут игнорировать опасность. И мало что из перечисленных средств можно доверить ребёнку. Наиболее эффективно воздействовать на органы обоняния - они у собак развиты лучше всего, – говорит Сергей Бурдиков.



Для этого, по мнению депутата, лучше всего использовать перцовый спрей, который раздражает слизистую собак. Его легко носить с собой, можно держать в руках.



«Учтите, что зимой баллончик может замёрзнуть, держать нужно в тепле. Ещё на многих баллончиках есть защитный блок от случайных нажатий, лучше заранее потренироваться», - предупреждает Сергей Бурдиков.



Второй по уровню развития аппарат у собак – слуховой. Здесь депутат рекомендует использовать петарды.



«Громкий звук и вспышка – очень эффективное средство. Но петарду надо сначала поджечь, на это требуется время», - отмечает г-н Бурдиков.



Следом в списке депутата идет ультразвуковой отпугиватель. Принцип у него тот же, что и у антикомариных репеллеров, но диапазон другой (14 - 25 кГц).



«Эффективность ограниченная, ручные отпугиватели срабатывают на небольшом расстоянии и имеют направленный диапазон. Против стаи практически бесполезен», - сообщает он.



Также можно воздействовать на органы зрения собаки. Считается, что они видят хуже, но если у вас в руках опасный для неё предмет – животное отреагирует.



Последним в списке депутата стоят электрошокеры.



«Эти приборы воздействуют сразу на все чувства - собаки боятся электрической дуги, треска и запаха озона, который ассоциируется с грозой. Но электрошокеры опасны для самого владельца, а большинство (в диапазоне до 2-3 тысяч рублей) ещё и крайне ненадёжны. Очень вероятно, что в нужный момент, особенно на морозе, он не сработает», - описывает это средство защиты Сергей Бурдиков.



Напомним, еще в прошлом году по инициативе депутата в гимназии №33 в Улан-Удэ установили стационарный ультразвуковой отпугиватель собак. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эксперимент продолжается уже несколько месяцев, сейчас проводятся испытания третьего по счёту прибора. Позднее будет известно, целесообразно ли использовать подобные аппараты для защиты школьников от собак.



«Мы стараемся задействовать средства пассивной обороны, чтобы дети, выходя из школы, не подвергались опасности. Когда дети выходят из школы, то собаки с округи прибегают поиграть и попросить угощение, и образуется толчея. За несколько дней работы мы увидели, что есть собаки, которые почти совсем не реагируют, но остальные покинули эту территорию. Раньше у входа на территорию школы 4-5 особей находились постоянно, а сейчас ни одной», – прокомментировал свою инициативу Сергей Бурдиков.



Примерная стоимость одного такого отпугивателя – около 5,5 тысяч рублей. Как отметил Бурдиков, при включении на полную мощность 10-15% людей тоже слышит неприятный звук, издаваемый аппаратом. У собак такой процент выше – наблюдение показало, что 80% животных реагируют на звук, а при долгой работе аппарата вовсе стараются уйти подальше.



«Интересно, что при включении на максимальную мощность люди, стоявшие рядом, отреагировали. Я, например, совсем не слышу звук, корреспондент слышал, но с небольшим дискомфортом. Зато оператор попросил выключить буквально сразу. Собаки, которые были в 15-20 метрах, тоже поспешили убежать подальше», – рассказал народный избранник.



На данный момент в разработку вносятся небольшие изменения, чтобы исключить из конструкции датчик движения. Затем аппарат будет установлен на фасад школы так, чтобы в зону действия попадали оба входа.



Как отметили в мэрии, в случае положительного эффекта от использования такого аппарата будет рассматриваться возможность уличной установки отпугивателей во всех школах Улан-Удэ.



Фото: «Номер один»