В Улан-Удэ введен в эксплуатацию третий этап МЖК «Молодежный»

Застройщик - «Ипотечная корпорация РБ» - выполнила свои обязательства за 20 месяцев, это на квартал ранее намеченного срока



Акционерное общество «Ипотечная корпорация РБ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьего этапа строительства (блоки А, Б) многоквартирного жилого комплекса «Молодежный» со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по улице Трубачеева в Улан-Удэ, сообщили в Республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.



Отделом по контролю за долевым строительством Госстройжилнадзора с апреля 2018 года по декабрь 2020 года осуществлялся контроль всего объекта, строительство которого велось застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства, причем – третьего этапа - с обеспечением обязательств с применением эскроу-счетов.



Третий этап объекта построен согласно срокам, заявленным застройщиком в проектной декларации, в примерном графике реализации проекта строительства, и даже с опережением на квартал, всего за 20 месяцев.

Общая площадь жилых помещений по проекту – 4875 квадратных метров (фактическая – 5036), количество жилых помещений – 102, общая площадь четырех нежилых помещений – более 353 квадратных метров. .

В МЖК «Молодежный» реализованы, предусмотренные проектом строительства, площадки для игр детей, отдыха, занятий гимнастикой, асфальтобетонные покрытия проездов, пешеходные тротуары, автостоянки. Комплекс соответствует требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц.



Фото: egov-buryatia.ru/rsgji

