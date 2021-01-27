В Бурятии ищут 60-летнюю жительницу Выдрино

Он ушла из дома 25 января ранним утром и не вернулась



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 60-летнюю жительницу поселка Выдрино Кабанского района Татьяну Таранову. Ранним утром 25 января ушла из дома на улице Коммунальной, до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.



Была одета: шуба из искусственного меха коричневого цвета, шапка вязаная коричневая, юбка бордового цвета, кофта серая вязаная, тапочки темные.



Нуждается в медицинском наблюдении.



При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(914)054-59-67, 8(924)559-55-28, 8(30138)41-6-45 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

