В Улан-Удэ семья изуродованного собаками ребенка судится с мэрией

Сначала чиновники всячески обещали помочь мальчику, но в итоге не дали ни копейки





У всех на слуху три последних страшных нападения на жителей микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ. Девушка, 11-летний школьник и 9-летняя школьница волей-неволей оказались в центре внимания общественности, и власти им всячески финансово помогают с лечением. Но есть в нашем городе и забытые аналогичные случаи, взволновавшие в свое время город ничуть не меньше. Сегодня одна из семей пока не может добиться в суде возмещения морального ущерба. И с ними чиновники уже не так церемонятся.

Напомним, это ЧП произошло в 111 квартале. 24 января днем семилетний Цырен вернулся домой из школы, оставил рюкзак и сказал маме, что сходит до магазина возле дома. Едва он зашел за угол дома, как возле гаражей на него напали собаки. По свидетельству очевидцев, их было много, около семи.- Он упал на землю, и стая собак его буквально грызла. Это хорошо еще, что куртка была ярко-красного цвета и соседи из окон заметили, как собаки собрались вокруг ребенка. Услышали его крики. Соседка раздетая выбежала, отогнала собак. Вы бы видели, какие лужи крови остались на снегу. Мясо вырвано кусками на голове, ногах. Если бы не зимняя куртка, его бы растерзали насмерть, - рассказывала нашему изданию Сэсэг Занаева, тетя мальчика.Ребенка привезли в Детскую клиническую больницу, где оперировали под общим наркозом почти четыре часа. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные раны головы, ног, туловища. Первое время после операции Цырен был очень слаб, не мог говорить и только плакал от боли. Плюс ко всему, мальчишке пришлось пройти курс антирабических процедур (уколы по профилактике бешенства).Сейчас мальчик физически здоров, но на его теле так и остались многочисленные шрамы «в память» о том страшном дне. Хотя Цырен и без них все помнит слишком четко и по сей день панически боится собак. Дошло до того, что он больше не выходит на улицу. По крайней мере, один. До школы и обратно мальчика каждый раз подвозят родственники.- Страх не проходит. Поэтому каждый раз встречаем его. На улицу Цырен не хочет выходить категорически, - говорит мама мальчика Лидия.Сейчас, когда участились случаи нападения собак на людей, об этом говорят по телевизору и активно обсуждают одноклассники Цырена, мальчику становится особенно страшно. Он плохо спит ночами, видит кошмары и постоянно твердит родным, что боится, вдруг собаки проберутся к нему в дом и загрызут.Отметим, сразу же после этого происшествия и бурного обсуждения случившегося в соцсетях, событие прокомментировал мэр города Игорь Шутенков. К слову, высказавшись примерно так же, как сегодня говорят о подобных случаях городские чиновники: «Желаем Цырену скорейшего выздоровления. По собакам дал поручение отловить эту свору. С этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден. Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных».Как видим, спустя год особо с той поры ситуация не изменилась. Ни в плане нападений животных, ни в плане отговорок, почему это происходит.Интересно, что сразу после громкого ЧП в больницу к мальчику приезжали представители администрации города с гостинцами и обещаниями оказать всяческую помощь, высказывая слова поддержки.- К Цырену приезжали из мэрии, обещали помогать нам. В итоге никакой помощи и не было. Ни копейки они нам не дали. Хотя могли хотя бы психолога предоставить. Ведь это ребенок совсем, и он испытал панический ужас, - говорит Сэсэг Занаева. – Говорят, мол, сейчас ребенок жив-здоров, зачем платить моральный вред?Словом, спустя год после ЧП, когда родственники пострадавшего ребенка отправились в суд, от былых обещаний не осталось и следа. На судах юристы от мэрии сражаются воистину отчаянно, всячески пытаясь уйти от ответственности или хотя бы уронить как можно ниже сумму морального ущерба.- То есть пока камеры и софиты были направлены на них, чиновники приходили в больницу, говорили, мы поможем, примем деятельное участие. А когда история подзабылась и камер вокруг уже нет, они говорят совсем другое. Это циничная позиция, - считает юрист Виталий Хонихоев, защищающий права Цырена.По словам правозащитника, с самого начала со стороны администрации города начались попытки снять с себя вину за случившееся.- В суде было заявлено, мол, мэрия здесь ни при чем, спрашивайте с республиканского правительства. Заявили ходатайство о привлечении последнего в качестве истца. Но республика здесь вообще ни при чем, это муниципальные обязанности, правительство и так выделило деньги на отлов собак, что еще нужно? – недоумевает юрист.С мнением Виталия Хонихоева суд согласился, однако далее начались новые препоны.Сторона ответчика считает, что травмы мальчика не настолько серьезны, чтобы требовать большие суммы в качестве морального ущерба.- На суде представители мэрии сказали, что, мол, мы переоцениваем моральный вред. Я советовался с экспертами, в частности, с врачом нейрохирургом, чтобы уточнить для себя, насколько тяжелые травмы были у Цырена. К примеру, скальпированная рана 9х10 сантиметров – это полголовы оскальпировано, то есть вырван кусок кожи с волосами до костей черепа. В голове очень много нервных окончаний, идет большая кровопотеря, произошел травматический шок. Мальчик испытал столько боли, он был на грани смерти. Его голову сжимали так сильно, что треснула скуловая кость, по сути, его уже начали живьем поедать эти собаки. О какой переоценке морального ущерба идет речь? – искренне не понимает юрист.К тому же в данном случае не идет речь о том, что моральный ущерб причинен в прошлом и сегодня уже все замечательно. Мальчик по сей день панически боится не только собак, но и вообще выходить из дома. Не известно, сколько будут продолжаться и ночные кошмары.- Что чувствовал семилетний ребенок в тот момент, лежа на земле, закрыв голову руками, пока его терзали псы? Пройдет ли эта психологическая травма когда-либо? Не говоря уже о том, что испытали родители, бабушки и другие близкие, увидев растерзанного ребенка, всего в крови. Я не понимаю, как тут вообще можно о чем-то спорить, - говорит Виталий Хонихоев.Очередное судебное заседание назначено на 9 февраля.Отметим, что сейчас после двух последних громких нападений на девушку и мальчика в поселке Забайкальский Следкомом Бурятии возбуждены уголовные дела, позже объединенные в одно производство.- По обоим случаям нападения на ребят из Забайкальского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Из материалов, поступивших из прокуратуры Бурятии, следует, что органами местного самоуправления не исполнен ряд обязанностей в сфере регулирования численности безнадзорных животных. По данным следствия, в конце 2019 года Управлением ветеринарии Бурятии в рамках заключенного соглашения муниципалитету Улан-Удэ предоставлены субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев в размере более 19,5 млн рублей. Из этой суммы на 12 млн рублей заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на отлов более 1,4 тыс. бездомных собак. Однако к концу года этот контракт исполнен менее чем на треть, отловлено всего 402 особи. Помимо этого, заключенное соглашение, а также действующее законодательство возлагало на местную администрацию обязанности по созданию приютов для содержания безнадзорных животных, учету отловленных особей, их вакцинации (по показаниям), мониторингу численности. Однако муниципальные приюты для животных не созданы. И это усугубило ситуацию по обращению с бездомными животными, что привело к их распространению на территории города и нападениям на местных жителей. Помимо этого, в рамках расследования будут досконально исследованы вопросы о причинах и условиях, способствовавших развитию ситуации с нападением бродячих животных на людей, и ставятся задачи по их скорейшему решению, - сообщают в СУ СКР по Бурятии.Возникает вопрос – почему же в случае с Цыреном не было сделано то же самое?- В прошлом году уголовное дело по нашему случаю закрыто за отсутствием состава преступления. Но недавно нам звонил следователь по особо важным делам, он сказал, что вспомнил наш случай, и, возможно, дело возобновят, - говорит Сэсэг Занаева.На наш запрос по данному поводу в Следкоме Бурятии обещали ответить позднее.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: «Номер один»