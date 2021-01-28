В Улан-Удэ не учится первая смена начальной школы

В столицу Бурятии пришли крещенские морозы – за окном минус 33
В столице Бурятии сегодня из-за мороза отменены занятия у школьников 1-4-х классов первой смены, сообщает городской Комитет по образованию. Согласно данным Росгидромета, в Улан-Удэ утром столбики термометров показывают минус 33 градуса.
Комитет по образованию напоминает, что занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:
33-34 градуса - в 1-4-х классах
35 градусов - в 1-5-х классах
36 градусов - в 1-6-х классах
37 градусов - в 1-8-х классах
38 градусов и ниже - в 1-11-х классах.
Комитет обращает внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на 7:00 часов (для I смены) и 11:00 часов (для II смены) и рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе данных Росгидромета, а не температурных значений из сети Интернет.
Данные Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды использует телеканал «Тивиком».
Фото: pixabay.com
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