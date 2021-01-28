В Улан-Удэ не учится первая смена начальной школы

В столицу Бурятии пришли крещенские морозы – за окном минус 33



В столице Бурятии сегодня из-за мороза отменены занятия у школьников 1-4-х классов первой смены, сообщает городской Комитет по образованию. Согласно данным Росгидромета, в Улан-Удэ утром столбики термометров показывают минус 33 градуса.



Комитет по образованию напоминает, что занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:



33-34 градуса - в 1-4-х классах

35 градусов - в 1-5-х классах

36 градусов - в 1-6-х классах

37 градусов - в 1-8-х классах

38 градусов и ниже - в 1-11-х классах.



Комитет обращает внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на 7:00 часов (для I смены) и 11:00 часов (для II смены) и рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе данных Росгидромета, а не температурных значений из сети Интернет.



Данные Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды использует телеканал «Тивиком».



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