Парламент Монголии утвердил нового премьер-министра страны

Кандидатуру Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ поддержали 87,9 процента проголосовавших парламентариев
Великий государственный хурал (парламент) Монголии большинством голосов накануне утвердил Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ на посту премьер-министра, сообщает МОНЦАМЭ. По информации агентства, за его кандидатуру проголосовали 87,9% присутствовавших депутатов.
Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ занимал должность управляющего делами ушедшего в отставку правительства. Он родился в 1980 году, что делает его одним из самых молодых глав правительства Монголии. Новый премьер получил образование в сфере журналистики, политологии и юриспруденции, проходил обучение в США. В 2016 году он стал депутатом монгольского парламента.
Как сообщал «Номер один», 21 января законодательный орган принял отставку премьер-министра Ухнаагийн Хурэлсуха и его кабинета на фоне скандала, вызванного инцидентом с перевозкой недавно родившей женщины без теплой одежды в стационар для инфицированных коронавирусом. Ухнаагийн Хурэлсух сам выступил с предложением уйти с должности и отправить в отставку свой кабинет, который был сформирован лишь в июле 2020 года. Это произошло после того, как 20 января в столице Улан- Баторе прошли протесты в связи с этим инцидентом, собравшиеся осудили «бесчеловечное отношение» к женщине и потребовали отставки заместителя премьер-министра и министра здравоохранения.
Впрочем, инцидент с роженицей мог стать всего лишь предлогом для смены правительства. Выступая на пленарном заседании ВГХ, Л.Оюун-Эрдэнэ заявил: «В генеральное соглашение об инвестициях проекта Оюу толгой будут внесены изменения, а план развития и финансирования подземного рудника Оюу Толгой, известный, как «Дубайское соглашение», будет аннулирован. Также один представитель в Совете директоров Оюу Толгой будет заменен.
Более того, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга назвал произошедшую отставку правительства Ухнаагийна Хурэлсуха государственным переворотом и обвинил депутата парламента в его организации, сообщало МОНЦАМЭ. «Я сильно разочарован действиями премьер-министра, с которым я работал во благо Монголии. Но ясно одно - это был государственный переворот, спланированный группой лиц во главе с депутатом Батболдом Сухбаатаром», - сказал президент неделю назад на специальной сессии парламента.
Он пояснил, что сейчас в отношении этого депутата идет судебное разбирательство по делу о разработке месторождения золотой и медной руды Оюу-Толгой. Глава государства также отметил, что правительство, по его мнению, должно сохранять стабильность. «Народ через результаты парламентских выборов 2020 года выразил доверие Ухнаагийну Хурэлсуху. Поэтому он не имеет права подрывать это доверие, оставляя свой пост в тяжелые времена, когда страна борется с пандемией и экономическим спадом. Я нисколько не поддерживаю премьера в его решении уйти в отставку», - сказал монгольский президент.
По его словам, когда правоохранительные органы расследуют проект Оюу Толгой, Сухбаатарын Батболд начал готовить процесс свержения монгольского государства и подавления выбора монгольского народа, сообщает «Рамблер».
Отметим, в последнее время в стране разгорается скандал вокруг проекта по добыче меди и золота Монголии Оюу Толгой, договор о котором заключен между правительством Монголии, Turquoise Hill Resources и Rio Tinto. Власти считают договор по использованию месторождения невыгодным для страны, политики, участвовавшие в подписании соглашения, сидят в СИЗО. Сухбаатарын Батболд занимал в то время пост премьер-министра, и последнее время его начали проверять правоохранительные органы, подозревая в превышении должностных полномочий и коррупции. Наблюдатели связывают обострение с предстоящими президентскими выборами — Сухбаатарын Батболд уже выразил желание выдвинуть свою кандидатуру на пост главы страны.
В целом, по оценкам Рейтер, причиной смены правительства могла быть и усталость монгольского общества от экономических неурядиц на фоне пандемии.
Фото: montsame.mn
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