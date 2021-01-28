В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Всего выздоровели от коронавируса 27 480 человек, 177 - за минувшие сутки





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 30 109. Это на 151 случай больше, чем было в среду, 54% (16 112) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 659 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 151 нового случая коронавируса: 120 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 921 человек.



В стационарах получают лечение 967 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 725. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.



Амбулаторное лечение проходят 1 003 пациента с COVID-19, наблюдается 946 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 27 480 (+177) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 719 коек, занято – 967, свободно – 752 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 790 человек, с нарастающим итогом – 782 903 человек.



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