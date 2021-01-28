В Улан-Удэ задержан убийца, мстивший за сестру

Он обвинил ее бывшего сожителя плохом отношении к женщине и в ее смерти







В Улан-Удэ по подозрению в убийстве приятеля сотрудниками Росгвардии задержан 36-летний ранее судимый горожанин. Тело его жертвы - 38-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди и живота - обнаружено 26 января около полуночи в одном из домов по улице Городская.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый занимался бродяжничеством, злоупотреблял алкогольными напитками, последнее время проживал у знакомой. А 25 января вечером он вместе с бывшим сожителем своей покойной сестры, пришедшем в гости, распивал спиртные напитки. Около полуночи во время застолья бродяга стал обвинять собутыльника в том, что он плохо относился к сестре и мог быть виновником ее смерти.



Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой злоумышленник стал избивать противника, а затем схватил со стола нож и нанес им множество ударов в шею, грудь и живот потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Затем обвиняемый успокоился и по настоянию сожительницы позвонил в правоохранительные органы, сообщив о происшествии, после чего оставался в доме до приезда сотрудников полиции.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

