Пострадавшую от нападения собак улан-удэнку оперировали шесть часов

Сейчас девушка не может не пить, ни есть, и должна лежать неподвижно



Близкие пострадавшей от нападения собак улан-удэнки Татьяны Лоскутниковой продолжают рассказывать о состоянии девушки. На данный момент Таню перевели из реанимации в палату. А в понедельник девушка перенесла тяжелую операцию, которая длилась 6 часов.



– Оперировали три бригады врачей! Господи, дай ей сил всё выдержать сейчас и потом! В течение нескольких дней Танюше практически нельзя шевелиться, голову необходимо держать в неподвижном состоянии. Пересаживали ткани на лицо из ротовой полости и с живота, сейчас она не может самостоятельно есть, лекарства и питание получает внутривенно! Каждый день для неё это борьба с болью, – поделились близкие.



Улан-удэнцы сочувствуют девушке и продолжают писать слова поддержки в комментариях.



– Танечка, солнышко, держись! Читаю, и слёзы сами наворачиваются. Если бы можно было хотя бы частичку боли разделить с тобой и взять себе. Пусть весь этот сложный тяжёлый период как можно поскорее закончится и всё пройдёт, как страшный сон, – высказывается пользовательница по имени Ольга.



– Боже, дай ей сил и физических и моральных. Танечка, ты супергероиня. И спасибо врача, – пишет Светлана.



– Маме огромного терпения, Танюше – сил и мужества. Вы справитесь со всеми трудностями, потому что вы не одни. Мы с вами, – добавляет пользователь Татьяна.



Напомним, в конце декабря минувшего года в Улан-Удэ произошла трагедия: свора безнадзорных собак напала на 20-летнюю жительницу поселка Забайкальский. В крайне тяжелом состоянии девушку привезли в местную больницу, а спустя несколько дней транспортировали в Москву. Сейчас Таня проходит лечение в клинике имени Сеченова.



Кроме того, в этом же микрорайоне стая вновь набросилась на человека: 12 января пострадал 11-летний школьник. Он также был транспортирован в Москву, у ребенка сильно пострадали конечности. А совсем недавно, там же 26 января бродячие собаки напали на 9-летнюю девочку, однако ее успел спасти прохожий, который отбил школьницу у собак. Тем не менее, девочка была доставлена в больницу с покусанными ранами головы, плеч и конечностей.



Фото: pixabay

