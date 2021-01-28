28.01.2021
В Улан-Удэ за сутки отловили более 130 бродячих собак

В Улан-Удэ за сутки отловили более 130 бродячих собак

Точное их число в городе специалисты назвать затрудняются, по оценкам – до 20 тысяч

В Улан-Удэ за минувшие сутки отловили 131 бродячую собаку. В микрорайне  Забайкальский, где зафиксировано несколько фактов нападения псов на людей (здесь  организован оперативный штаб, для жителей создан чат в Viber для оперативной отработки обращений) к концу вчерашнего дня отловлено 36 особей.

Всего в городе с 24 декабря 2020 года отловлено 2386  безнадзорных собак, в мкр Забайкальский отловлена 221 особь, сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

За весь период работы единой диспетчерской службой и Комитетом городского хозяйства принято 2915 обращений горожан о бродячих животных, отработано 1784 (61%).

Управление административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов продолжается ежедневные рейды.  С 24 декабря проверено 7063 домовладения, составлен 171 протокол об административных правонарушениях, выдано 2125 требований на явку в Управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных. Накануне  проверено 468 домовладений, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, выдано 66 требований на явку.

Всего в Улан-Удэ, где сложилась критическая ситуация с нападениями безнадзорных собак на людей, по разным оценкам, бегают от 10 до 20 тысяч бродячих псов. В городе насчитывается около 70 тысяч частных домовладений, практически в каждом из которых имеются собаки. Так называемый «самовыгул» этих собак также считается одной из причин опасной ситуации.  

Фото: pixabay.com
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