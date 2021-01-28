Сергей Зверев объявил конкурс на лучший национальный костюм Бурятии

Победителей пригласят на ужин с шоуменом и наградят памятными подарками



Известный шоумен Сергей Зверев на своей странице в инстаграм объявил о начале онлайн-конкурса на лучший этнический национальный костюм народов Бурятии. Он предлагает пользователям выкладывать фото и видео у себя на странице с хэштегом #зверевнацкостюм. Фото и видео работ необходимо представить до 1 марта. По результатам конкурса будет выбран лучший бурятский, эвенкийский, русский забайкальский, казачий и «семейский» костюмы, а также костюмы других народов, проживающих в республике.



Работы могут быть представлены в двух номинациях: «классический народный, по всем канонам» и «стилизованный».



Как сообщает известный стилист, итоги конкурса будут подведены 1 марта. Победители гран-при, а также занявшие 1-3 места во всех номинациях, будут приглашены на ужин с Сергеем Зверевым. Кроме того, они получат памятные подарки.



Также Сергей Зверев продолжает делиться позитивными впечатлениями от поездки в Бурятию.



– Если типичные экскурсии с осмотром достопримечательностей уже не впечатляют опытных путешественников, то предлагаем нечто остренькое и неординарное. Поездки по Бурятии станут насыщеннее и ярче, если в них запечатать события и национальные праздники, которые празднуются здесь с особым колоритом. Запомните эти названия — зимний Сагаалган и летний Наадан - Сурхарбан. А еще «Байкальская миля», «Ночь ё̈хора», «Голос кочевников», «Байкальская рыбалка», «Байкальский лыжный марафон», «День табунщика», Арт-пленэр «Баргуджин Токум», и другие, – рассказывает шоумен на своей странице.







Фото: из соцсетей Сергея Зверева

Известный шоумен Сергей Зверев на своей странице в инстаграм объявил о начале онлайн-конкурса на лучший этнический национальный костюм народов Бурятии. Он предлагает пользователям выкладывать фото и видео у себя на странице с хэштегом #зверевнацкостюм. Фото и видео работ необходимо представить до 1 марта. По результатам конкурса будет выбран лучший бурятский, эвенкийский, русский забайкальский, казачий и «семейский» костюмы, а также костюмы других народов, проживающих в республике.Работы могут быть представлены в двух номинациях: «классический народный, по всем канонам» и «стилизованный».Как сообщает известный стилист, итоги конкурса будут подведены 1 марта. Победители гран-при, а также занявшие 1-3 места во всех номинациях, будут приглашены на ужин с Сергеем Зверевым. Кроме того, они получат памятные подарки.Также Сергей Зверев продолжает делиться позитивными впечатлениями от поездки в Бурятию.– Если типичные экскурсии с осмотром достопримечательностей уже не впечатляют опытных путешественников, то предлагаем нечто остренькое и неординарное. Поездки по Бурятии станут насыщеннее и ярче, если в них запечатать события и национальные праздники, которые празднуются здесь с особым колоритом. Запомните эти названия — зимний Сагаалган и летний Наадан - Сурхарбан. А еще «Байкальская миля», «Ночь ё̈хора», «Голос кочевников», «Байкальская рыбалка», «Байкальский лыжный марафон», «День табунщика», Арт-пленэр «Баргуджин Токум», и другие, – рассказывает шоумен на своей странице. Напомним , ранее популярный стилист выбрал местом отдыха курортный поселок Аршан в Тункинском районе Бурятии. Сергей Зверев даже вышел в прямой эфир, чтобы поделиться красотами природы республики. На своих страницах в соцсетях он сравнил Бурятию со Швейцарией, с восхищением отозвавшись о живописных местах Тунки. Помимо этого, Зверев заявил о своем желании стать депутатом Госдумы от Бурятии.Фото: из соцсетей Сергея Зверева