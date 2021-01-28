Бурятские танкисты попали в Книгу рекордов Гиннесса

Экипаж танка из Кяхты стал мировым рекордсменом

Кяхтинские танкисты установили мировой рекорд по навешиванию колейных минных тралов. Они справились с работой за 4 минуты и 17 секунд, тогда как отличным результатом считается 7 минут. Мировой рекорд экипаж танка установили в городе Борзя Забайкальского края на окружном этапе «Танкового биатлона».

Результат занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщают на странице Инстаграм Кяхтинского района, танкисты в составе командира гвардии старшего сержанта Максима Аюшеева, наводчика – оператора гвардии рядового Евгения Филиппова, механика – водителя гвардии рядового Виктора Хишектуева занесен в Книгу рекордов Гиннесса.













фото: из соцсети Кяхтинского района