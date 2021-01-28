На содержание бродячих собак в Улан-Удэ потребуется более 2,4 млрд рублей

Такую статистику привел депутат Госдумы





Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев рассказал об интересной статистике по решению проблемы бездомных животных в России. Первый заместитель комитета по экологии и окружающей среде в качестве примера взял Улан-Удэ, который прогремел на всю страну несколькими случаями нападения собак на людей. Напомним, одну из пострадавших, Татьяну Лоскутникову депутат навестил в больнице в Москве

Депутат рассказал, что есть два мнения – бездомных собак содержать в приютах за государственный счет или санировать их как в Евросоюзе, США и ряде стран.- 77 случаев нападения собак на людей было только в декабре 2020 года по Бурятии. При этом Бурятия не единственный регион страны с этой проблемой – в Брянской области за прошлый год как минимум три смерти от укусов животных. Плохая статистика везде, причем отдельно травматизм нигде не учитывается, - говорит Валуев.Далее депутат приводит статистику по бродячим собакам в Бурятии – более 20 тысяч животных.- С этой цифрой не согласны зоозащитники – давайте грубо разделим пополам. 10 тысяч собак умножаем на 2000 рублей. Это содержание одной собаки – корм с обслуживающим персоналом, плюс свет, охрана, газ, тепло. Я помогаю частному приют в Брянской области, поэтому знаю цифры. И я не говорю про то, чтобы поместить ее приют, вакцинировать, привить – это отдельные деньги.По словам Валуева, итоговая сумма составляет почти четверть миллиарда рублей.- 240 миллионов рублей в год должны найти власти Улан-Удэ для тех собак, которые помещены в эти приюты. На них также потребуются отдельные деньги. Теперь эту сумму умножаем на средний возраст жизни собаки в неволе – 10-12 лет. Внушительная сумма, далеко за миллиард. Это то, о чем умалчивает та часть общества, которая говорит за государственный счет необходимо содержать этих бездомных животных, - отметил депутат Госдумы.Интересно, что ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, где трудится сам Валуев, направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в Бурятии на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными.После ряда жестоких случаев нападения собак на людей власти города сообщали о целом ряде жестких мер в отношении бродячих собак и владельцев животных, отпускающих своих питомцев на самовыгул. После обнаружения бешеной лисы было выделено 8 миллионов рублей на экстренный отлов собак и их усыпление. По словам заместителя мэра Улан-Удэ Сергея Гашева, задача администрации – за январь-февраль отловить максимальное количество животных, которые могут занести бешенство на территорию города. Также администрация города объявила о проведении аукциона на отлов почти 5000 собак за 33,6 млн рублей. Этот контракт начнет действовать с 1 марта.Фото: pixabay.com