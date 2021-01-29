Экс-начальник Улан-Удэнского таможенного поста предстанет перед судом

Таможенник отказал предпринимателю в выпуске древесины на экспорт из личной неприязни



Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Улан-Удэнского таможенного поста (центра электронного декларирования). Он обвиняется в «превышении должностных полномочий» и «воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в ноябре – декабре 2018 года из личной неприязни к предпринимателю, занимающемуся оптовой торговлей древесным сырьем и необработанным лесоматериалом, дал подчиненным сотрудникам таможенного поста незаконные указания. А именно - об отказе в выпуске товаров по временным таможенным декларациям, поданным предпринимателем в Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования). Впоследствии сотрудниками таможенного поста, не осведомленными о преступных намерениях своего начальника, в выпуске товаров по временным таможенным декларациям предпринимателю было незаконно отказано.



В результате действий обвиняемого предпринимателю причинен ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



Фото: Бурятская таможня



