В Бурятии пытались продать ребенка

Объявление о продаже мальчика разместили на «Авито»





К Уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной обратился житель Улан-Удэ. Мужчина рассказал, что на сайте Аvito увидел объявление о продаже ребенка с его фотографией.

Уполномоченный сразу обратилась в МВД Бурятии, полицейские начали проверку. Быстро выяснилось, что объявление разместили подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. Поскольку ребята не достигли возраста привлечения к административной ответственности, наказания за свою шутку они не понесли. Объявление о продаже ребенка сейчас удалено, с детьми и родителями проведена профилактическая беседа.«Факт размещения объявления, содержащего подобную информацию, к сожалению, не единичен. В сентябре 2020 года ребята одной из школ города также размещали аналогичное объявление», - отмечает Наталья Ганькина.По словам омбудсмена, подобного рода шалости неприемлемы.«Они не только обижают сверстников, но и могут повлечь привлечение к административной ответственности по статье 13.11 КоАП - нарушение законодательства в области персональных данных», - заявила уполномоченный.Фото: pixabay.com