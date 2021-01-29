В Бурятии пытались продать ребенка

Объявление о продаже мальчика разместили на «Авито»
К Уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной обратился житель Улан-Удэ. Мужчина рассказал, что на сайте Аvito увидел объявление о продаже ребенка с его фотографией.
Уполномоченный сразу обратилась в МВД Бурятии, полицейские начали проверку. Быстро выяснилось, что объявление разместили подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. Поскольку ребята не достигли возраста привлечения к административной ответственности, наказания за свою шутку они не понесли. Объявление о продаже ребенка сейчас удалено, с детьми и родителями проведена профилактическая беседа.
«Факт размещения объявления, содержащего подобную информацию, к сожалению, не единичен. В сентябре 2020 года ребята одной из школ города также размещали аналогичное объявление», - отмечает Наталья Ганькина.
По словам омбудсмена, подобного рода шалости неприемлемы.
«Они не только обижают сверстников, но и могут повлечь привлечение к административной ответственности по статье 13.11 КоАП - нарушение законодательства в области персональных данных», - заявила уполномоченный.
Фото: pixabay.com
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