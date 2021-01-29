В Улан-Удэ ловят бродячих собак в Забайкальском

В целом по городу с момента введения режима повышенной готовности отловлено 2 558 псов



В Улан-Удэ в микрорайоне Забайкальский, где зафиксированы наиболее резонансные случаи нападения бродячих псов на людей, за два дня в три раза уменьшилось количество отловленных собак, за месяц здесь поймали 234 безнадзорных животных, сообщили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.



За два дня работы оперативного штаба в Забайкальском принято 46 обращений от жителей поселка (27 января - 27 обращений, 28 января - 19). Накануне на 18:00 было отловлено 13 особей (27 января - 36).



В Улан-Удэ за весь период с момента введения режима повышенной готовности отловлено 2558 собак, в четверг отловлены 172 особи.



За весь период службой ЕДДС и Комитетом городского хозяйства принято 3052 обращений, отработано 1852 (61%), 28 января принято 137 обращений. Управление административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов продолжает ежедневные рейды. С 24 декабря проверено 7603 домовладения, составлено 177 протоколов об административных правонарушениях, выдано 2196 требований на явку в Управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных, 28 января проверено 540 домовладений, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, выдано 71 требование на явку.



По оценкам администраций районов, на декабрь в Улан-Удэ насчитывалось 9,5 тысячи безнадзорных собак. Домашних «самовыгуливающихся» не считали. Средний рост поголовья бродячих собак (до 2020) составлял 7,5 тысячи в год. Это оценка управления ветеринарии.



Фото: ulan-ude-info.ru

