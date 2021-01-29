В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 30 262

В республике по итогам недели с 22 по 28 января прирост количества выявленных заболевших составил 4%



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 30 262. Это на 153 случая больше, чем было в четверг, 54% (16 170) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 661 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 153 новых случаев коронавируса: 118 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 898 человек.



В стационарах получает лечение 931 пациент с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 688. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение проходят 995 пациентов с COVID-19, наблюдается 906 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 27675 (+195) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 600 коек, занято – 931, свободно – 669 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 658 человек, с нарастающим итогом – 785 561 человек.



В Бурятии по итогам недели с 22 по 28 января прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 4%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает второе место среди регионов ДФО.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Хабаровском крае, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе: там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 5%. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области - 2%.



По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 3 793 810 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США –25 640 290 человек.



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