Жителям Бурятии напомнили о крупных штрафах за посещение массовых мероприятий

Обстановка с коронавирусом в республике остается сложной





Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с обращением к жителям. Как заявил руководитель Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике продолжает оставаться напряженной.

«Ежедневно у нас выявляется в районе 150 новых случаев, в стационарах получают лечение более 900 пациентов, 80 из которых, к сожалению, в тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением находится почти 3 тысячи контактных лиц. Как видите, ситуация не из легких», отметил главный санврач.В этой связи Сергей Ханхареев вновь напомнил гражданам о необходимости соблюдения мер профилактики, в частности, масочного режима. Также он обратил внимание на продолжающийся запрет на проведение любых массовых мероприятий.«За нарушение данного запрета гражданам грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей! – заявил Ханхареев. - Я призываю воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, мест массового скопления людей. Здоровье превыше всего! Берегите себя и своих близких!».Фото: скриншот видео