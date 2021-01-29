Ломбарды Бурятии в прошлом году теряли клиентов

С нынешнего года этот сегмент потребительского кредитования станет прозрачнее



В Бурятии за девять месяцев минувшего года жители республики оформили в ломбардах более 42 тысяч займов на общую сумму около 253 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных договоров займа снизилось на 42%, объем выданных средств — на 37%, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

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По данным отделения, на начало 2021 года, в республике зарегистрировано 19 ломбардов.



С 11 января 2021 года изменилась процедура допуска ломбардов на финансовый рынок. Теперь организации, планирующие вести ломбардную деятельность, помимо регистрации в налоговом органе обязаны самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы в Банк России для включения в государственный реестр ломбардов.



Иначе компания не сможет законно выдавать населению займы под залог имущества. Раньше реестр формировался автоматически — из базы ЕГРЮЛ.



Новые требования касаются и учреждений, уже работающих на рынке. Направить заявление о внесении сведений в государственный реестр, информацию о юридическом лицеи другие документы в Банк России организации должны не позднее 9 апреля 2021 года. Нарушение сроков грозит ограничением деятельности финансовых организаций: с 10 апреля они не смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в ранее заключенные договоры. А если нужные сведения не будут отражены в реестре до 9 июля 2021 года, компания лишится статуса ломбарда.



«Перед тем, как обратиться к ломбарду или любой другой финансовой организации, необходимо проверить легальность компании на сайте Банка России. Например, связавшись с черными кредиторами, граждане рискуют остаться без заложенного имущества. Иногда такие злоумышленники действуют под видом ломбардов. Подобные случаи были выявлены в прошлом году в нашем регионе. Новые правила позволят сделать этот сегмент потребительского кредитования прозрачнее и защитить жителей Бурятии от мошенников», — отметила Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделением Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.



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