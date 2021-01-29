В РЖД начали экологический мониторинг реконструкции БАМа и Транссиба

Видеокамеры с земли и дроны с воздуха будут следить за экологической безопасностью строительства в районе Байкала



Система экологического мониторинга запущена на объектах строительства и реконструкции БАМа и Транссиба, расположенных в границах Байкальской природной территории. Об этом сообщил начальник департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Андрей Лисицын в ходе видеоконференции с общественниками, представителями научных организаций Бурятии и Иркутской области.



По его словам, для этих целей создана специальная лаборатория. Она будет в постоянном режиме анализировать такие показатели, как уровень шума от строительных работ, состояние атмосферного воздуха, источников воды и почвы. При этом РЖД принимает на себя обязательство брать пробы гораздо чаще, чем того требует законодательство. Данные будут передаваться в единый цифровой комплекс РЖД в области защиты окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.



Замеры показывают, что в настоящее время превышений уровней допустимого воздействия на окружающую среду на объектах строительства и реконструкции нет., сообщила пресс-служба ВСЖД



На семи объектах, где уже начались строительные работы, установлено 10 камер видеонаблюдения. Еще шесть видеокамер планируется установить в текущем году. Также для мониторинга экологической ситуации впервые планируется использовать дроны.



Участники совещания акцентировали внимание на создании и внедрении информационно-коммуникационной площадки взаимодействия участников рабочей группы. Инициатива подразумевает формирование онлайн портала для размещения информации о природоохранных мероприятиях в ходе модернизации БАМа и Транссиба. На интернет-ресурсе можно будет найти данные об объектах модернизации по конкретному региону, задать вопрос, обсудить ход реализации проектов и внести свои предложения. Площадка будет свободной для посещения всех желающих.



В стадии обсуждения с общественниками находятся проекты пяти объектов реконструкции на участках Иркутск–Петровский завод, Слюдянка–Улан-Удэ и трех объектов на перегонах Кавокта–Ангаракан, Янчуй–Чуро, Кюхельбекерская–Кавокта. Запланированы выезды в рамках общественного контроля на место проведения работ.



Все мероприятия проводятся в рамках соглашений о реализации планов, которые заключены ОАО «РЖД» с правительствами Иркутской области и Бурятия, а также - минприроды России.



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