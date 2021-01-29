Премьеру фильма о байкальской нерпе перенесли на июнь

Над лентой работали Константин Хабенский, Даши Намдаков и Баста

Документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» должен был выйти в российский прокат в четверг. Но его премьеру перенесли на 10 июня, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



Главная героиня — нерпенок Юма. Любопытная и любознательная. Она не хочет сидеть в ледяном доме и отправляется на далекие Ушканьи острова. Но по пути ей предстоит столкнуться с множеством опасностей и приключений, познакомиться с друзьями, избежать встреч с врагами.



Уникальные съемки на воде и под водой позволяют проследить жизнь Юмы практически от рождения и до момента, когда она отправляется на Ушканьи острова.

Снимали фильм пять лет. Создателям пришлось поучаствовать в 14 экспедициях.



Ленту озвучили Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Музыкальной темой главной героини стало симфоническое исполнение произведений Чайковского. В фильме также звучит оригинальная композиция Басты. За графику в ленте отвечает Зорикто Доржиев, а скульптуры - Даши Намдаков.



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