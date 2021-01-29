«Терминаторы» производства У-УАЗ повоюют за чужих

В Бурятии на полигоне Телемба начинаются масштабные учения войск ПВО



Самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа примут участие в масштабных учениях войск ПВО на полигоне Телемба в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО.



Роль авиации условного противника выполнят истребители Су-30см, штурмовики Су-25см и вертолеты Ми-8АМТШ авиационных частей округа, дислоцирующихся в Забайкалье. Помимо этого, летный состав отработает индивидуальные задачи по условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций обнаружения и зенитно-ракетных комплексов в районах проведения тактических учений.



Масштабные учения с войсками противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО ВВО на полигоне «Телемба» пройдут с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянных дислокаций.



Мероприятия завершатся боевыми пусками ракет разных типов из ЗРС С-400 «Триумф» и различных модификаций С-300, а также из пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь-С».



Фото: function.mil.ru

