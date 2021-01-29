Жителям Улан-Удэ обещают награду за информацию о нерадивых владельцах собак

За фотографию домашней собаки на улице горожане смогут получить вознаграждение





На очередную сессию горсовета Улан-Удэ внесут инициативу мэрии по вознаграждению граждан, которые сообщат о нарушениях правил выгула домашней собаки. Денежное вознаграждение получит человек, который представит фото или видео- доказательство того, что домашний пес свободно находился на выгуле на улице, сообщили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что владельцу отпустившего пса за ограду будет назначен штраф, сумма которого выдадут автору снимка.– Если человек сфотографировал собаку на свободном выгуле, которая забегает в свой двор, то мы накладываем штраф на владельца. И в последующем размер этого штрафа получит как вознаграждение человек, который сделал фотофиксацию, – сообщил заместитель председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин.Инициативу обсудят на ближайшей сессии горсовета. Механизм наложения штрафов утверждается, уточнили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ