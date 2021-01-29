Мэрия Улан-Удэ добивается сокращения кормовой базы бродячих собак

Словно в пику властям, в мессенджерах размещаются призывы подкармливать бездомных животных



В Улан-Удэ усилена разъяснительная работа с руководителями предприятий общественного питания. Их просят не допускать подкорм безнадзорных животных. Об этом на оперативном штабе по обращению с безнадзорными животными сообщил Юрий Ткачев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации столицы Бурятии.



«Руководители предприятий общепита проинформированы о необходимости усиления мер по устранению кормовой базы для бродячих животных и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в организации сбора мусора и пищевых отходов на территории. Это должно делаться путем размещения раздельных контейнеров с крышками, установленных на площадках с твердым покрытием, на расстоянии не менее 25 м от жилых домов, площадок для игр и отдыха», – рассказал он.



Кроме того, направлены рекомендации в администрации районов города для проведения информирования сотрудников предприятий, расположенных на их территории. Также специалисты комитета по поступившей информации выезжают для проверок.



«В Железнодорожном районе было проведено выездное обследование кафе «Банзай».Наличие кормовой базы около кафе не установлено, но выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Информация по итогам рейда направлена в Управление Роспотребнадзора по Бурятии для проведения контрольно-надзорных мероприятий», – подчеркнул Юрий Ткачев.



По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, в мессенджерах распространяется информация с призывом подкармливать бездомных животных, чтобы они не были агрессивными.



«Прошу уведомить жителей через чаты и соцсети, что подкормку безнадзорных животных нужно прекратить. И около подъездов, и около магазинов, так как собаки потом считают это своей территорией. Когда один подкармливает, все остальные боятся пройти там. Прошу усилить разъяснительную работу с гражданами по этой теме», – отметил Игорь Шутенков.



Напомним, власти города предпринимают экстренные меры по сокращению численности бродячих собак на улицах после серии нападения псов на людей. По оценкам администраций районов, на декабрь в Улан-Удэ насчитывалось 9,5 тысячи безнадзорных собак. Домашних «самовыгуливающихся» не считали. Средний рост поголовья бродячих собак (до 2020) составлял 7,5 тысячи в год. Это оценка управления ветеринарии. С конца декабря в Улан-Удэ отловлены чуть более 2,5 тысячи безнадзорных псов.



Фото: ulan-ude-info.ru





