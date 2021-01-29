Пассажиры Транссиба могут заказать в Улан-Удэ еду из ресторанов города

Сервис по доставке еды к поезду дальнего следования стал доступен в столице Бурятии и в Иркутске



«Федеральная пассажирская компания»» (дочернее общество ОАО «РЖД») расширила список городов, в которых пассажиры могут заказать доставку еды к поезду дальнего следования из городских ресторанов и кафе.



Теперь заказать любимое блюдо можно из предприятий общественного питания Улан-Удэ и в Иркутске (а также – в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Иванове, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Петрозаводске, Самаре, Саратове, Сургуте, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Чите, Ярославле), сообщает пресс-служба ВСЖД.



Заказ можно оставить как в момент покупки билета на сайте pass.rzd.ru или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», так и после – через «Личный кабинет». В обоих случаях пассажиру требуется выбрать сервис «Доставить еду» из предлагаемого перечня дополнительных услуг.



Далее нужно будет выбрать станцию по маршруту следования поезда, доступный ресторан из списка и блюда из меню. Можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. Доставку еды осуществляют курьеры предприятий. При получении заказа может потребоваться документ, удостоверяющий личность.



Сервис доставки еды к поезду из городских ресторанов и кафе создан в декабре 2019 года. Им уже воспользовались свыше 500 тысяч пассажиров. На первоначальном этапе доставка осуществлялась на Ленинградский и Курский вокзалы столицы. Перечень кафе и ресторанов постоянно увеличивается по мере подключения их к сервису.



АО «ФПК» приглашает к сотрудничеству новых партнеров среди предприятий общественного питания во всех городах и населенных пунктах России, через которые проходят поезда компании.



Фото: old-visual.rzd.ru