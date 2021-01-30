Власти Улан-Удэ выкупают у горожан аварийные дома по заниженным ценам

Однако денежные компенсации далеко не всегда бывают справедливыми
В столице Бурятии уже не первый год реализуется программа по переселению из аварийного и ветхого жилья. Есть два варианта возмещения: натуральный (другое жилье) и денежный. Но реальное право выбора есть только у тех граждан, чьи дома расселяют в рамках региональных программ переселения из аварийного фонда, реализуемых за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. В других случаях в приоритете денежные компенсации. Однако денежные компенсации далеко не всегда бывают справедливыми.
«Нажиться на государстве»
Микрорайон Батарейка хоть и находится почти в центре, но назвать его благополучным можно с натяжкой – много бродячих собак, проблемы с общественным транспортом. По одной из улиц поселка проживает Эльвира Ринчинова – мама двоих детей-подростков, воспитывает их одна. Женщина переехала в Улан-Удэ из Баргузинского района несколько лет назад. В 2015 году она купила на материнский капитал квартиру за 420 тыс. рублей в аварийном неблагоустроенном бараке в мкр. Батарейка. Наша собеседница подчеркивает, о том факте, что дом аварийный, прежний собственник ей не сообщил.
Женщина говорит, что, прежде чем приобрести квартиру в бараке, она три года снимала жилье. Средств материнского капитала хватило только на неблагоустроенную квартиру, но Эльвира была рада и этому: рядом есть школа, магазины, более развитая в сравнении с селом медицина. Этот факт для женщины был немаловажен – у матери Эльвиры коксартроз (болезнь суставов. – Прим. авт.), и сейчас женщина готовится к операции.
Весть о сносе дома и принудительном выселении стала для Эльвиры полной неожиданностью.
- Сейчас нас хотят расселить, была оценочная комиссия, квартиру оценили в 673 тыс. рублей, но в комитете по управлению имуществом сказали, что я получу только ту сумму, которую потратила изначально, то есть 420 тыс. рублей, - рассказывает Эльвира Ринчинова.
Дом на улице Пятницкого, где проживает Эльвира и до недавнего времени жили еще 18 семей, построен в 1914 году. Общая площадь дома – 584,4 кв. метра, общее число проживающих там – 70 человек.
- Комитет по управлению имуществом ссылается на поправки к Жилищному кодексу РФ. Я считаю решение администрации незаконным, так как поправки в Жилищном кодексе вышли через четыре года после покупки квартиры. В 2015 году можно было купить на 420 тыс. рублей хоть что-то, а сейчас как куплю квартиру на эту сумму? Я даже в бараке ничего не куплю, – жалуется Эльвира Ринчинова.
Она добавила, что, помимо мизерной суммы, предлагаемй за ее квадратные метры, представители КУИ и Росреестра намеренно уменьшили квадратуру с 17,7 кв. метра до 14,9 кв. метра, чтобы снизить цену недвижимости. Кроме того, они планируют забрать земельный участок, приватизированный семьей Ринчиновых в 2017 году.
По оценкам Эльвиры, ее квартира стоит минимум 800 тыс. рублей.
- В комитете считают, что я пытаюсь нажиться за счет государства, на халяву улучшить свои жилищные условия, - возмущается наша собеседница.
В такой же ситуации оказалась соседка Эльвиры Сарюна Гудуева, многодетная мама. Два ребенка Сарюны имеют инвалидность, младшему сейчас всего пять месяцев, и в ближайшее время нужно делать операцию в другом городе.
- Квартиру в этом доме я купила в начале 2019 года, в договоре купли-продажи указала сумму, отданную за жилье. Дом должен пойти под снос в 2022 году, но нас решили переселить пораньше. В комитете по имуществу сказали, что если в договоре купли-продажи указана сумма покупки, то больше этой суммы компенсация не положена, - говорит Сарюна.
Осенью 2020 года мэрия подала на многодетную мать в суд с требованием выселиться из аварийного дома.
Поправка не в пользу людей
В декабре 2019 года статью 32 Жилищного кодекса, регламентирующую обеспечение жилищных прав собственнику жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд, дополнили новой частью - 8.2. Согласно этой норме закона, граждане, купившие жилье в многоквартирном доме после признания его аварийным и подлежащим сносу, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого не может превышать стоимость покупки этого помещения.
В связи с покупкой в собственность жилья после даты признания данного жилого дома аварийным (9 декабря 2014) размер возмещения определяется согласно стоимости приобретения жилого помещения, сообщили «Номер один» в комитете по имуществу и землепользованию администрации Улан-Удэ.
Отметим, что переселение из аварийных домов в новые квартиры также не предусмотрено.
В соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года», переселение граждан из аварийных домов в рамках программы осуществляется посредством выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в аварийных домах, подчеркивают в комитете.
Борьба за компенсацию
Осенью 2020 года, получив решение комитета по управлению имуществом об уменьшении размера возмещения за изымаемое помещение, Эльвира решила обжаловать это решение в суде.
- Действие части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса не может распространяться на меня, поскольку квартира приобреталась в 2015 году, до принятия этих поправок, - говорит женщина.
Октябрьский районный суд встал на сторону истца.
- Учитывая, что истица приобрела жилое помещение после принятия решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу, положения части 8.2. статьи 32 ЖК РФ в таком случае не применимы. Соответственно, решение ответчика (комитета по управлению имуществом. – Прим. ред.) об уменьшении размера за изымаемое помещение нельзя признать законным и оно подлежит отмене, - следует из решения суда.
Комитет по имуществу, не удовлетворившись таким вердиктом, подал апелляцию в Верховный суд. Вышестоящая инстанция решение районного суда отменила.
- Мне говорят, что если не освобожу квартиру добровольно, выселят с полицией, - сетует Эльвира Ринчинова.
Купить по сходной цене
Как отмечает юрист Александр Ябжанов, представлявший в суде интересы Эльвиры Ринчиновой, в его практике подобных случаев достаточно много. Можно сказать, мэрия в массовом порядке выселяет граждан на улицу без достойной компенсации.
Однако есть и другая сторона медали – находятся предприимчивые горожане, выставляющие свое аварийное жилье на продажу. Мы нашли несколько объявлений о продаже жилья в аварийном жилом фонде в Улан-Удэ.
Так, продается квартира на первом этаже двухэтажного барака по ул. Смолина, 10. «Отличный вариант для вложения средств, так как в скором времени будет снос здания и вам предоставят квартиру в новостройке с такой же площадью», - зазывает владелец квартиры. Стоимость жилья в бараке оценили в 1,1 млн рублей. Однако действительно ли новый владелец получит квартиру в новостройке или останется с носом, неизвестно.
За 520 тыс. рублей можно купить комнату площадью в 21 кв. метр на Стеклозаводе, в общежитии по ул. Воронежская, 3. Об этом доме «Номер один» уже писал – он признан аварийным в 2019 году, а переселение начнется не скоро. Трещины идут с первого по пятый этажи. С левой стороны, с торца, стена фактически выгнулась от сырости. Однако собственника данные факты не останавливают, об аварийности дома в объявлении не сообщается.
- Если человек является собственником жилья, он может им распоряжаться по своему усмотрению, это его личное имущество, личная вещь, может делать все, что хочет. Предупреждать покупателя о недостатках товара не обязан, покупатель должен проверять все самостоятельно, - говорит юрист Андрей Соков. И никакой ответственности за сокрытие аварийности жилья собственник не понесет.
Мэрия Улан-Удэ, таким образом, фактически обрекает людей на бомжевание. Компенсации, которые чиновники готовы заплатить за хибары, настолько низкие, что человек просто не сможет приобрести на эту сумму новое жилье.
Лариса Ситник, «Номер один».
Фото: "Номер один"
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?