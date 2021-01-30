Власти Улан-Удэ выкупают у горожан аварийные дома по заниженным ценам

Однако денежные компенсации далеко не всегда бывают справедливыми

В столице Бурятии уже не первый год реализуется программа по переселению из аварийного и ветхого жилья. Есть два варианта возмещения: натуральный (другое жилье) и денежный. Но реальное право выбора есть только у тех граждан, чьи дома расселяют в рамках региональных программ переселения из аварийного фонда, реализуемых за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. В других случаях в приоритете денежные компенсации. Однако денежные компенсации далеко не всегда бывают справедливыми.Микрорайон Батарейка хоть и находится почти в центре, но назвать его благополучным можно с натяжкой – много бродячих собак, проблемы с общественным транспортом. По одной из улиц поселка проживает Эльвира Ринчинова – мама двоих детей-подростков, воспитывает их одна. Женщина переехала в Улан-Удэ из Баргузинского района несколько лет назад. В 2015 году она купила на материнский капитал квартиру за 420 тыс. рублей в аварийном неблагоустроенном бараке в мкр. Батарейка. Наша собеседница подчеркивает, о том факте, что дом аварийный, прежний собственник ей не сообщил.Женщина говорит, что, прежде чем приобрести квартиру в бараке, она три года снимала жилье. Средств материнского капитала хватило только на неблагоустроенную квартиру, но Эльвира была рада и этому: рядом есть школа, магазины, более развитая в сравнении с селом медицина. Этот факт для женщины был немаловажен – у матери Эльвиры коксартроз (болезнь суставов. – Прим. авт.), и сейчас женщина готовится к операции.Весть о сносе дома и принудительном выселении стала для Эльвиры полной неожиданностью.- Сейчас нас хотят расселить, была оценочная комиссия, квартиру оценили в 673 тыс. рублей, но в комитете по управлению имуществом сказали, что я получу только ту сумму, которую потратила изначально, то есть 420 тыс. рублей, - рассказывает Эльвира Ринчинова.Дом на улице Пятницкого, где проживает Эльвира и до недавнего времени жили еще 18 семей, построен в 1914 году. Общая площадь дома – 584,4 кв. метра, общее число проживающих там – 70 человек.- Комитет по управлению имуществом ссылается на поправки к Жилищному кодексу РФ. Я считаю решение администрации незаконным, так как поправки в Жилищном кодексе вышли через четыре года после покупки квартиры. В 2015 году можно было купить на 420 тыс. рублей хоть что-то, а сейчас как куплю квартиру на эту сумму? Я даже в бараке ничего не куплю, – жалуется Эльвира Ринчинова.Она добавила, что, помимо мизерной суммы, предлагаемй за ее квадратные метры, представители КУИ и Росреестра намеренно уменьшили квадратуру с 17,7 кв. метра до 14,9 кв. метра, чтобы снизить цену недвижимости. Кроме того, они планируют забрать земельный участок, приватизированный семьей Ринчиновых в 2017 году.По оценкам Эльвиры, ее квартира стоит минимум 800 тыс. рублей.- В комитете считают, что я пытаюсь нажиться за счет государства, на халяву улучшить свои жилищные условия, - возмущается наша собеседница.В такой же ситуации оказалась соседка Эльвиры Сарюна Гудуева, многодетная мама. Два ребенка Сарюны имеют инвалидность, младшему сейчас всего пять месяцев, и в ближайшее время нужно делать операцию в другом городе.- Квартиру в этом доме я купила в начале 2019 года, в договоре купли-продажи указала сумму, отданную за жилье. Дом должен пойти под снос в 2022 году, но нас решили переселить пораньше. В комитете по имуществу сказали, что если в договоре купли-продажи указана сумма покупки, то больше этой суммы компенсация не положена, - говорит Сарюна.Осенью 2020 года мэрия подала на многодетную мать в суд с требованием выселиться из аварийного дома.В декабре 2019 года статью 32 Жилищного кодекса, регламентирующую обеспечение жилищных прав собственнику жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд, дополнили новой частью - 8.2. Согласно этой норме закона, граждане, купившие жилье в многоквартирном доме после признания его аварийным и подлежащим сносу, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого не может превышать стоимость покупки этого помещения.В связи с покупкой в собственность жилья после даты признания данного жилого дома аварийным (9 декабря 2014) размер возмещения определяется согласно стоимости приобретения жилого помещения, сообщили «Номер один» в комитете по имуществу и землепользованию администрации Улан-Удэ.Отметим, что переселение из аварийных домов в новые квартиры также не предусмотрено.В соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года», переселение граждан из аварийных домов в рамках программы осуществляется посредством выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в аварийных домах, подчеркивают в комитете.Осенью 2020 года, получив решение комитета по управлению имуществом об уменьшении размера возмещения за изымаемое помещение, Эльвира решила обжаловать это решение в суде.- Действие части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса не может распространяться на меня, поскольку квартира приобреталась в 2015 году, до принятия этих поправок, - говорит женщина.Октябрьский районный суд встал на сторону истца.- Учитывая, что истица приобрела жилое помещение после принятия решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу, положения части 8.2. статьи 32 ЖК РФ в таком случае не применимы. Соответственно, решение ответчика (комитета по управлению имуществом. – Прим. ред.) об уменьшении размера за изымаемое помещение нельзя признать законным и оно подлежит отмене, - следует из решения суда.Комитет по имуществу, не удовлетворившись таким вердиктом, подал апелляцию в Верховный суд. Вышестоящая инстанция решение районного суда отменила.- Мне говорят, что если не освобожу квартиру добровольно, выселят с полицией, - сетует Эльвира Ринчинова.Как отмечает юрист Александр Ябжанов, представлявший в суде интересы Эльвиры Ринчиновой, в его практике подобных случаев достаточно много. Можно сказать, мэрия в массовом порядке выселяет граждан на улицу без достойной компенсации.Однако есть и другая сторона медали – находятся предприимчивые горожане, выставляющие свое аварийное жилье на продажу. Мы нашли несколько объявлений о продаже жилья в аварийном жилом фонде в Улан-Удэ.Так, продается квартира на первом этаже двухэтажного барака по ул. Смолина, 10. «Отличный вариант для вложения средств, так как в скором времени будет снос здания и вам предоставят квартиру в новостройке с такой же площадью», - зазывает владелец квартиры. Стоимость жилья в бараке оценили в 1,1 млн рублей. Однако действительно ли новый владелец получит квартиру в новостройке или останется с носом, неизвестно.За 520 тыс. рублей можно купить комнату площадью в 21 кв. метр на Стеклозаводе, в общежитии по ул. Воронежская, 3. Об этом доме «Номер один» уже писал – он признан аварийным в 2019 году, а переселение начнется не скоро. Трещины идут с первого по пятый этажи. С левой стороны, с торца, стена фактически выгнулась от сырости. Однако собственника данные факты не останавливают, об аварийности дома в объявлении не сообщается.- Если человек является собственником жилья, он может им распоряжаться по своему усмотрению, это его личное имущество, личная вещь, может делать все, что хочет. Предупреждать покупателя о недостатках товара не обязан, покупатель должен проверять все самостоятельно, - говорит юрист Андрей Соков. И никакой ответственности за сокрытие аварийности жилья собственник не понесет.Мэрия Улан-Удэ, таким образом, фактически обрекает людей на бомжевание. Компенсации, которые чиновники готовы заплатить за хибары, настолько низкие, что человек просто не сможет приобрести на эту сумму новое жилье.Лариса Ситник, «Номер один».Фото: "Номер один"