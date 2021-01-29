В Бурятии российский пастух убил зарубежного коллегу

Они вместе выпивали и из-за незначительного повода поссорились



В Бурятии задержан 42-летний работник животноводческой стоянки обвиняемый в убийстве 45-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Его тело с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружено в жилом помещении на территории стоянки, расположенной возле села Мухоршибирь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Задержанный дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, обвиняемый вместе с еще одним местным жителем работал пастухом на животноводческой стоянке. А 27 января вечером к ним в гости пришел знакомый иностранец, работавший на соседней ферме. Вместе они стали распивать спиртные напитки. Около полуночи напарник уснул.



В это время за столом между обвиняемым и гостем из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой пастух вскочил и нанес удар ногой в голову противника, а затем схватил нож и им нанес удар в грудь упавшего на пол мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник предпринял попытки уничтожить следы преступления, сжег в печи телефон покойного, однако затем лег на кровать и заснул. Через несколько часов проснулся его напарник. Увидев окровавленное тело, он сразу позвонил в полицию.



Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

