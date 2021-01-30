Автора комиксов из Бурятии сравнивают с голливудской звездой Кристофером Ноланом

Самый известный анонимный художник на постсоветском пространстве — Duran/Дюран

Он стал популярен благодаря ироничным комиксам в стиле минимализм, публикуемым в соцсетях с 2009 года. За внезапные повороты сюжета и игры со временем Дюрана сравнивают с Кристофером Ноланом, а многослойные шутки превращаются в бесконечный мем. Сам Duran никогда не раскрывал свою личность, оставаясь анонимным более десяти лет. На прошлой неделе стало известно, что за псевдонимом скрывается уроженец Бурятии Баир Раднаев, а Duran – это просто бурятское слово «любовь».Целое расследование о личности художника провела украинская компании Molfar, специализирующаяся на проверке репутации и поиске данных о людях и компаниях. Они заявили, что раскрыли личность Дюрана — им оказался 34-летний житель Петербурга Баир Раднаев. В ответ Дюран сам завершил деанон и подробно рассказал о себе и своем прошлом в собственном телеграм-канале: «Другие деаноны читать не советую, там много дезы и отсебятины. В конце концов, всегда ведь есть азиат, который сделает это лучше тебя».Рисовал Дюран всегда, с детства. Хотя никакого специального образования у него не было и нет.- Начал я с обоев в комнате, продолжил в тетрадях, закончил в паблике. Да и творчество за годы сильно изменилось. От коротких шуток и бессмысленных жестких зарисовок перешел к длинным шуткам, занимающим несколько страниц текста, да и картинки стали более… осмысленными? На полноформатный комикс, который назвал «Бесконечной шуткой», я созрел только в этом году. Если история мне нравится, готов рисовать ее нон-стопом. Обычно надоедает после десяти слайдов, но «Бесконечную шутку» было интересно рассказывать, потому там около 100 листов, - рассказывает Дюран.Баир Раднаев родился в 1986 году в селе Заиграево. Больше всего на него повлиял отец - Батожаб Очирович является известным в республике журналистом-краеведом. Потом была школа №2 в Улан-Удэ и математический класс. После мехмата Новосибирского госуниверситета Баир перебрался в Санкт-Петербург. Тут будущая звезда комиксов работал программистом в mail.ru.- В какой-то момент я остыл на этот раз к программированию, поэтому где-то в этот период и появился Duran. В те времена для многих в рунете, в том числе и для меня, было дико странно добровольно регаться в соцсетях под своим именем, поэтому я и выбрал псевдоним. Кстати, Дуран - это «любовь» по-бурятски, - говорит автор.В комментариях Дюрану часто пишут: «Боже, ну как это может прийти в голову?» и даже обвиняют творца в употреблении запрещенных веществ – больно уж сюрреалистические у него порой сюжеты. Дюран устал отвечать, что это все грязные инсинуации. А, впрочем, думайте, как хотите.- Спросили как-то у многоножки, как ей удается управлять сотней конечностей. Она задумалась, запуталась в ногах и упала. Так что задавать такие вопросы нельзя. Скажу только, что я ничего не принимаю, как многим удобно думать. Я вообще не люблю обсуждать свои рисунки, даже с друзьями. Вышел пост – дело былое, давайте лучше поговорим о чем-то новом и неизвестном.Для своей раскрутки Дюран тоже никогда ничего не делал – просто рисовал. В перерывах играл на PlayStation, гулял с друзьями, смотрел фильмы. Кстати, в этом плане он всеяден: смотрит почти все: от новинок кинопроката до корейских триллеров, черно-белого арт-хауса и скандинавских детективов. А аудитория как-то сама растет с годами.- У меня кредо – делай, что нравится, люди сами подтянутся. Моя аудитория начитанная и любознательная, но при этом лишена снобизма, сопутствующего накопленным знаниям, это правда. Я своих подписчиков уважаю. Все, кому мой юмор заходит, уже обо мне слышали и давно подписаны. Так что я даже не знаю, за счет кого мой паблик продолжает расти. Не может быть в России столько любителей моего… специфического творчества.Сегодня Дюран – один из самых популярных авторов в рекламе. У него уже была персональная выставка художника в Санкт-Петербурге, по его комиксу сняли фильм, пусть и короткометражный.Герои фильма — ученые, наделившие девушку способностью раздавать Wi-Fi. Впрочем, этому открытию никто не рад: по условиям государственного тендера они должны были создать человека, двигающего камни силой мысли. Теперь у них есть два дня, чтобы найти выход из этой ситуации. Главные роли сыграли звезды сериалов Александра Кузенкина, Федор Лавров и Ольга Медынич.Его зовут крупные бренды – от лаборатории Касперского до Сколково. Он опубликовал мем с бесконечным количеством отсылок к другим мемам. Подписчики на странице художника во ВКонтакте продолжают усложнять эту шутку.Сам Баир признался, что не рад своей публичности, поэтому призвал не подходить к нему на улице за автографом: «Во-первых, потому что при мне охотничий нож. Во-вторых, потому что деанон произошел не по моей воле и мне не нравится говорить о Дюране, тем более с незнакомыми людьми. Я привык общаться с аудиторией посредством комиксов, пусть оно так и останется».Лев Хандажапов, «Номер один».Фото: Duran