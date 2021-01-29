Житель Улан-Удэ организовал опийный притон в гараже

Изъяты посуда и иные принадлежности для изготовления ацетилированного опия
В Улан-Удэ полицейские пресекли деятельность 43-летнего горожанина, содержавшего притон для изготовления и употребления наркотиков опийной группы, сообщили в МВД по Бурятии.
Установлено, что мужчина, проживающий в частном секторе Октябрьского района, систематически предоставлял для этих целей знакомым свой гараж. Вместе с приятелями он употреблял запрещенные вещества.
Сотрудниками наркоконтроля установлены трое его знакомых-наркопотребителей в возрасте от 38 лет до 51 года. За потребление наркотических средств в отношении них и подозреваемого в организации наркопритона составлены административные протоколы и вынесены штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей.
Из гаража злоумышленника сотрудники полиции изъяли посуду и иные принадлежности, использовавшиеся для изготовления ацетилированного опия: металлические миски, кастрюля и пакет с отработанным пищевым маком, пустые бутылки из-под разбавителя и аммиака, а также шприц и вскрытые упаковки для шприцев.
Злоумышленник признался, что занимается противоправной деятельностью с начала ноября прошлого года. Более 10 лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Тогда судом он был условно осужден. Трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.
Как сообщал «Номер один», ранее в Улан-Удэ сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 57-летнего улан-удэнца, подозреваемого в организации наркопритона.
Фото: МВД по Бурятии
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